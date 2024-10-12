12 октября 2024

Текслер поблагодарил челябинских аграриев за продовольственную безопасность

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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, текслер алексей
Губернатор поздравил работников челябинского АПК с профессиональным праздником Фото:

Губернатор Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса Челябинской области с профессиональным праздником и поблагодарил аграриев за продовольственную безопасность региона и страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Наша погода не по разу испытывает на прочность челябинских аграриев. И каждый раз они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Региональный АПК полностью закрывает потребности южноуральцев», — говорится в поздравлении Текслера.

Губернатор отметил, что сейчас агропромышленный комплекс в регионе находится на подъеме. По его словам, каждый день на столах жителей области — местные продукты высокого качества по доступной по цене.

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Губернатор Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса Челябинской области с профессиональным праздником и поблагодарил аграриев за продовольственную безопасность региона и страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Наша погода не по разу испытывает на прочность челябинских аграриев. И каждый раз они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Региональный АПК полностью закрывает потребности южноуральцев», — говорится в поздравлении Текслера. Губернатор отметил, что сейчас агропромышленный комплекс в регионе находится на подъеме. По его словам, каждый день на столах жителей области — местные продукты высокого качества по доступной по цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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