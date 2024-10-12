Текслер поблагодарил челябинских аграриев за продовольственную безопасность

Губернатор поздравил работников челябинского АПК с профессиональным праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса Челябинской области с профессиональным праздником и поблагодарил аграриев за продовольственную безопасность региона и страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Наша погода не по разу испытывает на прочность челябинских аграриев. И каждый раз они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Региональный АПК полностью закрывает потребности южноуральцев», — говорится в поздравлении Текслера.

Губернатор отметил, что сейчас агропромышленный комплекс в регионе находится на подъеме. По его словам, каждый день на столах жителей области — местные продукты высокого качества по доступной по цене.