Текслер поблагодарил челябинских аграриев за продовольственную безопасность

Губернатор Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса Челябинской области с профессиональным праздником и поблагодарил аграриев за продовольственную безопасность региона и страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Наша погода не по разу испытывает на прочность челябинских аграриев. И каждый раз они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Региональный АПК полностью закрывает потребности южноуральцев», — говорится в поздравлении Текслера.
Губернатор отметил, что сейчас агропромышленный комплекс в регионе находится на подъеме. По его словам, каждый день на столах жителей области — местные продукты высокого качества по доступной по цене.
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