Устроивший ДТП в Миассе, в котором авто разорвало на две части, находился в опьянении

Госавтоинспекция региона и следователи проводят расследование обстоятельств аварии в Миассе (Челябинская область), где водитель в состоянии опьянения устроил серьезное столкновение. ДТП с участием двух легковых авто произошло на Тургоякском шоссе 13 октября, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
«За рулем автомобиля „Опель Астра“ находился 40-летний мужчина. Вторым участником ДТП стал водитель ВАЗа-21124, 1969 года рождения. Проведенным медосвидетельствованием у водителя „Опеля“ подтверждено состояние опьянения. Также установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и был лишен права управления на 24 месяца» — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате аварии пострадали две пассажирки иномарки. В отношении водителя «Опеля» были составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
ДТП в Миассе произошло в ночь на 14 октября. В результате происшествия одну из машин разорвало на две части. Очевидцы отметили, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным.
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