13 октября 2024

Устроивший ДТП в Миассе, в котором авто разорвало на две части, находился в опьянении

Уголовное дело открыто в отношении челябинца, устроившего ДТП в пьяном виде
© Служба новостей «URA.RU»
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Устроивший ДТП в Миассе, уже был лишен прав (Архивное фото)
Устроивший ДТП в Миассе, уже был лишен прав (Архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция региона и следователи проводят расследование обстоятельств аварии в Миассе (Челябинская область), где водитель в состоянии опьянения устроил серьезное столкновение. ДТП с участием двух легковых авто произошло на Тургоякском шоссе 13 октября, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

«За рулем автомобиля „Опель Астра“ находился 40-летний мужчина. Вторым участником ДТП стал водитель ВАЗа-21124, 1969 года рождения. Проведенным медосвидетельствованием у водителя „Опеля“ подтверждено состояние опьянения. Также установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и был лишен права управления на 24 месяца» — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии пострадали две пассажирки иномарки. В отношении водителя «Опеля» были составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

ДТП в Миассе произошло в ночь на 14 октября. В результате происшествия одну из машин разорвало на две части. Очевидцы отметили, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным.

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Госавтоинспекция региона и следователи проводят расследование обстоятельств аварии в Миассе (Челябинская область), где водитель в состоянии опьянения устроил серьезное столкновение. ДТП с участием двух легковых авто произошло на Тургоякском шоссе 13 октября, сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «За рулем автомобиля „Опель Астра“ находился 40-летний мужчина. Вторым участником ДТП стал водитель ВАЗа-21124, 1969 года рождения. Проведенным медосвидетельствованием у водителя „Опеля“ подтверждено состояние опьянения. Также установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и был лишен права управления на 24 месяца» — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате аварии пострадали две пассажирки иномарки. В отношении водителя «Опеля» были составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). ДТП в Миассе произошло в ночь на 14 октября. В результате происшествия одну из машин разорвало на две части. Очевидцы отметили, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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