Мессенджеры заставили челябинцев работать больше

Челябинцы назвали причину, которая заставила их быстрей работать. Как следует из исследования платформы «Авито Работа», основным инструментом для ускорения стали цифровые сервисы.
«Более половины опрошенных челябинцев (52%) активно используют цифровые инструменты в работе. Это позволило им значительно повысить свою продуктивность», — отметили аналитики «Авито Работа».
По результатам опроса, 83% респондентов, применяющих цифровые сервисы, подтвердили улучшение работоспособности благодаря применяемым инструментам. Самыми активными пользователями стали руководители отделов, специалисты умственного труда и квалифицированные офисные работники.
Жители Челябинска назвали сервисы, которые заставили их крутиться на работе больше остальных. Лидерами стали электронная почта и мессенджеры, офисные программы и средства для совместной работы, бухгалтерские и финансовые программы.
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