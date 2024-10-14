Мессенджеры заставили челябинцев работать больше

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Электронная почта стала основным ускорителем рабочих процессов
Электронная почта стала основным ускорителем рабочих процессов Фото:

Челябинцы назвали причину, которая заставила их быстрей работать. Как следует из исследования платформы «Авито Работа», основным инструментом для ускорения стали цифровые сервисы.

«Более половины опрошенных челябинцев (52%) активно используют цифровые инструменты в работе. Это позволило им значительно повысить свою продуктивность», — отметили аналитики «Авито Работа».

По результатам опроса, 83% респондентов, применяющих цифровые сервисы, подтвердили улучшение работоспособности благодаря применяемым инструментам. Самыми активными пользователями стали руководители отделов, специалисты умственного труда и квалифицированные офисные работники.

Жители Челябинска назвали сервисы, которые заставили их крутиться на работе больше остальных. Лидерами стали электронная почта и мессенджеры, офисные программы и средства для совместной работы, бухгалтерские и финансовые программы.

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Челябинцы назвали причину, которая заставила их быстрей работать. Как следует из исследования платформы «Авито Работа», основным инструментом для ускорения стали цифровые сервисы. «Более половины опрошенных челябинцев (52%) активно используют цифровые инструменты в работе. Это позволило им значительно повысить свою продуктивность», — отметили аналитики «Авито Работа». По результатам опроса, 83% респондентов, применяющих цифровые сервисы, подтвердили улучшение работоспособности благодаря применяемым инструментам. Самыми активными пользователями стали руководители отделов, специалисты умственного труда и квалифицированные офисные работники. Жители Челябинска назвали сервисы, которые заставили их крутиться на работе больше остальных. Лидерами стали электронная почта и мессенджеры, офисные программы и средства для совместной работы, бухгалтерские и финансовые программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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