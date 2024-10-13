ХК «Трактор» сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова

14 октября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Рекорд Валерия Белоусова по числу шайб за «Трактор» остается непобитым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» 14 октября сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось на сайте клуба. «Не стало вдовы великого челябинского тренера. Нина Григорьевна и Валерий Константинович Белоусовы были вместе на протяжении большей части жизни. Она была рядом в момент великих побед и горьких поражений, являясь опорой легендарного игрока и тренера», — сообщается на сайте клуба. В клубе добавили, что после смерти Валерия Белоусова Нина Григорьевна помогала клубу во всех вопросах, касающихся памяти великого для Челябинска человека. В том числе она согласовала эскиз барельефа, расположенного на Ледовой арене «Трактор». Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Нины Белоусовой. Белоусов вошел в историю «Трактора» и как выдающийся игрок, и как тренер. Он обладатель рекордного числа голов, забитых за «Трактор». С тренером Белоусовым «Трактор» добился самых высоких на сегодняшний день достижений — Кубка континента в сезоне 2011—2012 годов и серебряных медалей Кубка Гагарина 2012—2013 годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Трактор» 14 октября сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось на сайте клуба. «Не стало вдовы великого челябинского тренера. Нина Григорьевна и Валерий Константинович Белоусовы были вместе на протяжении большей части жизни. Она была рядом в момент великих побед и горьких поражений, являясь опорой легендарного игрока и тренера», — сообщается на сайте клуба. В клубе добавили, что после смерти Валерия Белоусова Нина Григорьевна помогала клубу во всех вопросах, касающихся памяти великого для Челябинска человека. В том числе она согласовала эскиз барельефа, расположенного на Ледовой арене «Трактор». Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Нины Белоусовой. Белоусов вошел в историю «Трактора» и как выдающийся игрок, и как тренер. Он обладатель рекордного числа голов, забитых за «Трактор». С тренером Белоусовым «Трактор» добился самых высоких на сегодняшний день достижений — Кубка континента в сезоне 2011—2012 годов и серебряных медалей Кубка Гагарина 2012—2013 годов.