ХК «Трактор» сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова

Хоккейный клуб «Трактор» 14 октября сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова. Сообщение об этом появилось на сайте клуба.
«Не стало вдовы великого челябинского тренера. Нина Григорьевна и Валерий Константинович Белоусовы были вместе на протяжении большей части жизни. Она была рядом в момент великих побед и горьких поражений, являясь опорой легендарного игрока и тренера», — сообщается на сайте клуба.
В клубе добавили, что после смерти Валерия Белоусова Нина Григорьевна помогала клубу во всех вопросах, касающихся памяти великого для Челябинска человека. В том числе она согласовала эскиз барельефа, расположенного на Ледовой арене «Трактор». Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Нины Белоусовой.
Белоусов вошел в историю «Трактора» и как выдающийся игрок, и как тренер. Он обладатель рекордного числа голов, забитых за «Трактор». С тренером Белоусовым «Трактор» добился самых высоких на сегодняшний день достижений — Кубка континента в сезоне 2011—2012 годов и серебряных медалей Кубка Гагарина 2012—2013 годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!