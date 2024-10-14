Девятым кандидатом в мэры Челябинска стал VIP-представитель ЛДПР

Девятым кандидатом, заявившимся на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Челябинска, стал представитель ЛДПР Владислав Жеколдин. Эта информация 14 октября размещена в telegram-канале «Сказано в ЛДПР-Челябинск».
«Представитель ЛДПР Владислав Жеколдин подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска. Ранее это решение поддержал координационный совет Челябинского регионального отделения партии», — сообщает telegram-канал.
Сайт гордумы подтверждает эту информацию. «Жеколдин Владислав Владимирович, 1996 года рождения. Самозанятый» — говорится на сайте в разделе о кандидатах на пост мэра.
Жеколдин окончил в 2018 году ЮУрГУ, высшую школу экономики и управления. Работает редактором-новостником в Информационном агентстве «Новороссия». С октября этого года — помощник координатора ЛДПР в Челябинской области по работе с молодежью.
Ранее на конкурс подали заявки восемь человек. Это два арбитражных управляющих — Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, гендиректор ООО «САД» Андрей Неверов и исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев. Также документы на конкурс подали
Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника продолжат принимать еще три дня. Завершат прием 17 октября.
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