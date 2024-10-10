Политика Власть В гордуме Челябинска появился новый депутат 11 октября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Максим Осипенко заменил Андрея Шмидта в гордуме Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гордуме Челябинска освободившееся после сдачи мандата Андреем Шмидтом занял Олег Осипенко. Об этом корреспонденту URA.RU 11 октября сообщили в избиркоме Ленинского района. «Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Мандат, освободившийся после сложения полномочий депутата Андрея Шмидта, был передан Олегу Осипенко», — сообщили в комиссии. Спикер гордумы прошлого созыва Шмидт в сентябре был избран в гордуму нового созыва по партийному списку «Единой России». Осипенко шел следующим по списку. Шмидт сложил мандат в связи с переходом в областное заксобрание. Он уже получил удостоверение депутата заксобрания. Осипенко 45 лет. Он является заместителем директора Челябинского цинкового завода и также был депутатом гордумы предыдущего созыва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В гордуме Челябинска освободившееся после сдачи мандата Андреем Шмидтом занял Олег Осипенко. Об этом корреспонденту URA.RU 11 октября сообщили в избиркоме Ленинского района. «Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Мандат, освободившийся после сложения полномочий депутата Андрея Шмидта, был передан Олегу Осипенко», — сообщили в комиссии. Спикер гордумы прошлого созыва Шмидт в сентябре был избран в гордуму нового созыва по партийному списку «Единой России». Осипенко шел следующим по списку. Шмидт сложил мандат в связи с переходом в областное заксобрание. Он уже получил удостоверение депутата заксобрания. Осипенко 45 лет. Он является заместителем директора Челябинского цинкового завода и также был депутатом гордумы предыдущего созыва. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям