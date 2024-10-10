10 октября 2024

В гордуме Челябинска появился новый депутат

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Выборы главы города. Челябинск, депутат, мандат, карточка для голосования, челябинская городская дума
Максим Осипенко заменил Андрея Шмидта в гордуме Челябинска Фото:

В гордуме Челябинска освободившееся после сдачи мандата Андреем Шмидтом занял Олег Осипенко. Об этом корреспонденту URA.RU 11 октября сообщили в избиркоме Ленинского района.

«Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Мандат, освободившийся после сложения полномочий депутата Андрея Шмидта, был передан Олегу Осипенко», — сообщили в комиссии.

Спикер гордумы прошлого созыва Шмидт в сентябре был избран в гордуму нового созыва по партийному списку «Единой России». Осипенко шел следующим по списку.

Шмидт сложил мандат в связи с переходом в областное заксобрание. Он уже получил удостоверение депутата заксобрания.

Осипенко 45 лет. Он является заместителем директора Челябинского цинкового завода и также был депутатом гордумы предыдущего созыва.

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В гордуме Челябинска освободившееся после сдачи мандата Андреем Шмидтом занял Олег Осипенко. Об этом корреспонденту URA.RU 11 октября сообщили в избиркоме Ленинского района. «Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Мандат, освободившийся после сложения полномочий депутата Андрея Шмидта, был передан Олегу Осипенко», — сообщили в комиссии. Спикер гордумы прошлого созыва Шмидт в сентябре был избран в гордуму нового созыва по партийному списку «Единой России». Осипенко шел следующим по списку. Шмидт сложил мандат в связи с переходом в областное заксобрание. Он уже получил удостоверение депутата заксобрания. Осипенко 45 лет. Он является заместителем директора Челябинского цинкового завода и также был депутатом гордумы предыдущего созыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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