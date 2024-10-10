В гордуме Челябинска появился новый депутат

В гордуме Челябинска освободившееся после сдачи мандата Андреем Шмидтом занял Олег Осипенко. Об этом корреспонденту URA.RU 11 октября сообщили в избиркоме Ленинского района.
«Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Мандат, освободившийся после сложения полномочий депутата Андрея Шмидта, был передан Олегу Осипенко», — сообщили в комиссии.
Спикер гордумы прошлого созыва Шмидт в сентябре был избран в гордуму нового созыва по партийному списку «Единой России». Осипенко шел следующим по списку.
Шмидт сложил мандат в связи с переходом в областное заксобрание. Он уже получил удостоверение депутата заксобрания.
Осипенко 45 лет. Он является заместителем директора Челябинского цинкового завода и также был депутатом гордумы предыдущего созыва.
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