В Металлургическом районе Челябинска бизнесвумен построит крупный ТК с автостоянкой. Скрин

Челябинцы обсудят возведение крупного ТК в Металлургическом районе города

14 октября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Общественные обсуждения пройдут в Челябинске с 11 октября по 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян планирует построить торговый комплекс с автостоянкой площадью 1 тысяча 700 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство магазина с подземной автостоянкой. Торговый объект планируется построить по улице Румянцева, 45 в Металлургическом районе города. Общественные обсуждения по проекту пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября», — сообщается на сайте. Земельный участок находится в зоне блокированной жилой застройки в зонах развития. Согласно документации, на территории торгового комплекса также будет 15 парковочных мест. Кадастровая стоимость земельного участка под объект составляет 4 миллиона 882 тысячи рублей. Это уже второй объект, который планирует построить предприниматель Рузанна Григорян. Согласно документации, по ее инициативе на северо-западе Челябинска появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Также на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя. В Металлургическом районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян планирует построить торговый комплекс с автостоянкой площадью 1 тысяча 700 квадратных метров кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Металлургическом районе Челябинска предприниматель Рузанна Григорян планирует построить торговый комплекс с автостоянкой площадью 1 тысяча 700 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство магазина с подземной автостоянкой. Торговый объект планируется построить по улице Румянцева, 45 в Металлургическом районе города. Общественные обсуждения по проекту пройдут в городе с 11 октября по 8 ноября», — сообщается на сайте. Земельный участок находится в зоне блокированной жилой застройки в зонах развития. Согласно документации, на территории торгового комплекса также будет 15 парковочных мест. Кадастровая стоимость земельного участка под объект составляет 4 миллиона 882 тысячи рублей. Это уже второй объект, который планирует построить предприниматель Рузанна Григорян. Согласно документации, по ее инициативе на северо-западе Челябинска появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Также на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.