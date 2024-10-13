13 октября 2024

Челябинцы отсудили у «Аэрофлота» 500 тысяч рублей за аннуляцию билетов

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Челябинцы купили дешевые билеты из-за ошибки на сайте (архивное фото)
Челябинцы купили дешевые билеты из-за ошибки на сайте (архивное фото) Фото:

Десять жителей Челябинской области подали в суд на авиакомпанию «Аэрофлот» из-за аннуляции билетов, которые были проданы по низкой цене из-за ошибки на сайте перевозчика. Челябинцы смогли отсудить у авиакомпании 511 тысяч рублей, сообщает 14 октября пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Поданы исковые заявления в суды общей юрисдикции в защиту прав десяти потребителей. Поводом к обращению в суд послужили действия ПАО „Аэрофлот-российские авиалинии“ (ПАО „Аэрофлот“), которое в одностороннем порядке аннулировало билеты потребителей, приобретенные через сайт авиакомпании», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сумма, присужденная в пользу потребителей, составила 511 тысяч рублей.

Потерпевшие были вынуждены снова покупать билеты на самолет, но уже по более высокой стоимости. В авиакомпании туристам сообщили, что дешевые билеты они купили из-за ошибки на сайте.

Иски потребителей к перевозчику были удовлетворены. С АК «Аэрофлот» в пользу пассажиров взысканы убытки в виде разницы в стоимости приобретенных билетов, почтовые расходы, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ добровольно выплатить компенсацию.

Перевозчик попытался обжаловать решения суда. Однако апелляционные жалобы ПАО «Аэрофлот» остались без удовлетворения, сообщили в ведомстве.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.

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Десять жителей Челябинской области подали в суд на авиакомпанию «Аэрофлот» из-за аннуляции билетов, которые были проданы по низкой цене из-за ошибки на сайте перевозчика. Челябинцы смогли отсудить у авиакомпании 511 тысяч рублей, сообщает 14 октября пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «Поданы исковые заявления в суды общей юрисдикции в защиту прав десяти потребителей. Поводом к обращению в суд послужили действия ПАО „Аэрофлот-российские авиалинии“ (ПАО „Аэрофлот“), которое в одностороннем порядке аннулировало билеты потребителей, приобретенные через сайт авиакомпании», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сумма, присужденная в пользу потребителей, составила 511 тысяч рублей. Потерпевшие были вынуждены снова покупать билеты на самолет, но уже по более высокой стоимости. В авиакомпании туристам сообщили, что дешевые билеты они купили из-за ошибки на сайте. Иски потребителей к перевозчику были удовлетворены. С АК «Аэрофлот» в пользу пассажиров взысканы убытки в виде разницы в стоимости приобретенных билетов, почтовые расходы, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ добровольно выплатить компенсацию. Перевозчик попытался обжаловать решения суда. Однако апелляционные жалобы ПАО «Аэрофлот» остались без удовлетворения, сообщили в ведомстве. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
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