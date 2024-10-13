13 октября 2024

На федеральной трассе в Челябинской области закроют движение для транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Для тяжеловесного транспорта проезд будет полностью запрещен
Для тяжеловесного транспорта проезд будет полностью запрещен Фото:

В Челябинской области 15 октября 2024 года на федеральной трассе М-5 «Урал» будет закрыто движение для транспорта. Ограничение связано с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Движение будет закрыто 15 октября с 9:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям следует учесть это при планировании маршрутов», — информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд будет полностью запрещен на время работ. Планируемые перекрытия будут происходить еженедельно до 1 декабря, во вторник или четверг, в зависимости от погодных условий.

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В Челябинской области 15 октября 2024 года на федеральной трассе М-5 «Урал» будет закрыто движение для транспорта. Ограничение связано с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Движение будет закрыто 15 октября с 9:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям следует учесть это при планировании маршрутов», — информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд будет полностью запрещен на время работ. Планируемые перекрытия будут происходить еженедельно до 1 декабря, во вторник или четверг, в зависимости от погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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