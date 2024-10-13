На федеральной трассе в Челябинской области закроют движение для транспорта

В Челябинской области 15 октября 2024 года на федеральной трассе М-5 «Урал» будет закрыто движение для транспорта. Ограничение связано с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Движение будет закрыто 15 октября с 9:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям следует учесть это при планировании маршрутов», — информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для тяжеловесного транспорта проезд будет полностью запрещен на время работ. Планируемые перекрытия будут происходить еженедельно до 1 декабря, во вторник или четверг, в зависимости от погодных условий.
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