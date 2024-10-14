Мэр Озерска Гергенрейдер заявил, что не потерпит неуважения к себе и горожанам

Мэр Озерска Гергенрейдер: такого отношения ни я, ни жители терпеть не будем

14 октября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Гергенрейдер крайне недоволен состоянием дорог в Озерске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Озерска (Челябинская область) Сергей Гергенрейдер за уборку улиц после первого снегопада поставил жирный «неуд» подрядчикам. Такого отношения ни он, ни жители терпеть не будут, заявил 14 октября Гергенрейдер. «Отвратительное состояние дорог: колея, каша, ничего не посыпано. <…> Если я сегодня не увижу технику на дорогах — мы готовим документы на внесение вас в реестр недобросовестных поставщиков. Такого отношения ни я, ни жители терпеть не будем», — написал Гергенрейдер в telegram-канале. Мэр в выходные и в понедельник с утра объезжает город и пригород. Гергенрейдер крайне недоволен состоянием дорог. Особые нарекания вызывают тротуары, которые покрыты ледяной коркой. «Где посыпка скользких участков? Посыпка не той грязью, которой вы привыкли, а нормальным чистым песком, как я просил», — задал вопрос подрядчикам мэр Озерска и потребовал от них немедленно приступить к уборке улице. Врио мэра Челябинска Александр Астахов ранее поручил усилить посыпку дворов противогололедной смесью и организовать контрольные выезды. Как он сообщил 14 октября на аппаратном совещании, на этой неделе необходимо сделать контрольные выезды по обращениям граждан по содержанию общего имущества и дворовых территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Озерска (Челябинская область) Сергей Гергенрейдер за уборку улиц после первого снегопада поставил жирный «неуд» подрядчикам. Такого отношения ни он, ни жители терпеть не будут, заявил 14 октября Гергенрейдер. «Отвратительное состояние дорог: колея, каша, ничего не посыпано. <…> Если я сегодня не увижу технику на дорогах — мы готовим документы на внесение вас в реестр недобросовестных поставщиков. Такого отношения ни я, ни жители терпеть не будем», — написал Гергенрейдер в telegram-канале. Мэр в выходные и в понедельник с утра объезжает город и пригород. Гергенрейдер крайне недоволен состоянием дорог. Особые нарекания вызывают тротуары, которые покрыты ледяной коркой. «Где посыпка скользких участков? Посыпка не той грязью, которой вы привыкли, а нормальным чистым песком, как я просил», — задал вопрос подрядчикам мэр Озерска и потребовал от них немедленно приступить к уборке улице. Врио мэра Челябинска Александр Астахов ранее поручил усилить посыпку дворов противогололедной смесью и организовать контрольные выезды. Как он сообщил 14 октября на аппаратном совещании, на этой неделе необходимо сделать контрольные выезды по обращениям граждан по содержанию общего имущества и дворовых территорий.