Полпреда Жогу возмутили холодные батареи в домах уральцев

14 октября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Артем Жога провел заседание, посвященное вопросам прохождения отопительного сезона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил разобраться с жалобами жителей на отсутствие тепла в домах. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, посвященное вопросам прохождения отопительного сезона в регионах. «Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Все соцобъекты и жилфонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО подключили к теплу 14 октября, в то время как в Челябинской и Курганской областях работы все еще ведутся. О старте отопительного сезона на Среднем Урале отчитался министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил разобраться с жалобами жителей на отсутствие тепла в домах. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, посвященное вопросам прохождения отопительного сезона в регионах. «Поступают жалобы от жителей: на одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях. Главным федеральным инспекторам поручено оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Все соцобъекты и жилфонд в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО подключили к теплу 14 октября, в то время как в Челябинской и Курганской областях работы все еще ведутся. О старте отопительного сезона на Среднем Урале отчитался министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.