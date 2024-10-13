Мигрант пытался вывезти из Челябинска более миллиона рублей

В аэропорту Баландино в Челябинске сотрудники таможенного поста задержали мужчину, который планировал летать в Худжанд (Таджикистан). С собой у него было более одного миллиона рублей наличными, что превышает допустимую норму к вывозу, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Мужчина проследовал по „зеленому“ коридору, где в ходе проведения таможенного контроля в ручной клади были выявлены банкноты. Сумма купюр в эквиваленте составила один миллион 140 тысяч рублей, что превышает допустимую норму к вывозу в десять тысяч долларов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Мужчина заявил, что не знал об необходимости оформлять таможенную декларацию, на информационные стенды с таможенными правилами внимания не обратил. В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование <…> денежных инструментов». Деньги изъяты до решения суда. С начала 2024 года это уже 17-я попытка вывоза незадекларированных денег через аэропорт Баландино.
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