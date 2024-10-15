Челябинский врач Тарасов перечисли первые симптомы рака кишечника

Анемия, дискомфорт в животе и потеря веса могут быть первыми малозаметными признаками рака кишечника. Об этом заявил главный врач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
«Первые симптомы проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Это могут быть чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе и потеря веса», — написал Тарасов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Прогрессируя, болезнь уже имеет более выраженные симптомы: боль при дефекации, кровь в стуле, а также сопровождается изжогой, тошнотой и рвотой.
На первой стадии заболевания, если опухоль была вовремя выявлена и не превышает двух сантиметров, выживаемость составляет 95%. Больше других развитию рака кишечника подвержены люди старше 45 лет, отметил Тарасов. К факторам риска рака кишечника относятся хронические воспалительные заболевания, полипы в кишечнике, неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности.
В Челябинской области вдвое выросло число мужчин с раком простаты, сообщили ранее в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). Количество выявленных случаев рака простаты напрямую зависит от роста количества жителей, которые своевременно прошли диспансеризацию. Это позволяет обнаружить новообразование на ранних стадиях.
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