15 октября 2024

Челябинский врач Тарасов перечисли первые симптомы рака кишечника

Челябинский врач Тарасов: дискомфорт в животе является симптомом рака кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На первой стадии заболевания выживаемость составляет 95%, говорит Тарасов (архивное фото)
На первой стадии заболевания выживаемость составляет 95%, говорит Тарасов (архивное фото) Фото:

Анемия, дискомфорт в животе и потеря веса могут быть первыми малозаметными признаками рака кишечника. Об этом заявил главный врач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

«Первые симптомы проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Это могут быть чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе и потеря веса», — написал Тарасов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Прогрессируя, болезнь уже имеет более выраженные симптомы: боль при дефекации, кровь в стуле, а также сопровождается изжогой, тошнотой и рвотой.

На первой стадии заболевания, если опухоль была вовремя выявлена и не превышает двух сантиметров, выживаемость составляет 95%. Больше других развитию рака кишечника подвержены люди старше 45 лет, отметил Тарасов. К факторам риска рака кишечника относятся хронические воспалительные заболевания, полипы в кишечнике, неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности.

В Челябинской области вдвое выросло число мужчин с раком простаты, сообщили ранее в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). Количество выявленных случаев рака простаты напрямую зависит от роста количества жителей, которые своевременно прошли диспансеризацию. Это позволяет обнаружить новообразование на ранних стадиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анемия, дискомфорт в животе и потеря веса могут быть первыми малозаметными признаками рака кишечника. Об этом заявил главный врач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Первые симптомы проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Это могут быть чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе и потеря веса», — написал Тарасов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Прогрессируя, болезнь уже имеет более выраженные симптомы: боль при дефекации, кровь в стуле, а также сопровождается изжогой, тошнотой и рвотой. На первой стадии заболевания, если опухоль была вовремя выявлена и не превышает двух сантиметров, выживаемость составляет 95%. Больше других развитию рака кишечника подвержены люди старше 45 лет, отметил Тарасов. К факторам риска рака кишечника относятся хронические воспалительные заболевания, полипы в кишечнике, неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности. В Челябинской области вдвое выросло число мужчин с раком простаты, сообщили ранее в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). Количество выявленных случаев рака простаты напрямую зависит от роста количества жителей, которые своевременно прошли диспансеризацию. Это позволяет обнаружить новообразование на ранних стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...