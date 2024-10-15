15 октября 2024

На пост мэра Челябинска выдвинулся менеджер по продаже канцтоваров

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Выборы главы города. Челябинск, администрация челябинска, кресло мэра
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Стало известно о 12-м кандидате на пост мэра Челябинска. Им стал менеджер компании, занимающейся продажей канцелярских товаров.

«Фомин Алексей Владимирович, 1985 года рождения. ООО „Комус“, менеджер по развитию продаж», — сообщается на сайте гордумы в списке о кандидатах на конкурс на пост мэра.

Компания «Комус» является лидером на российском рынке канцелярских и офисных товаров. Также она занимается поставками бумаги, картона и пластиковой упаковки.

Ранее на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска выдвинулось 11 человек. Среди них — экс депутат гордумы Владимир Корнев и бывший вице-мэр, глава Калининского района Владимир Шамне.

Три кандидата — Фомин, а также пенсионер МВД Георгий Невский и юрист Максим Бакулин — принимали участие в конкурсе на пост мэра Челябинска в 2019 году. Однако тогда мэром стала Наталья Котова.

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Стало известно о 12-м кандидате на пост мэра Челябинска. Им стал менеджер компании, занимающейся продажей канцелярских товаров. «Фомин Алексей Владимирович, 1985 года рождения. ООО „Комус“, менеджер по развитию продаж», — сообщается на сайте гордумы в списке о кандидатах на конкурс на пост мэра. Компания «Комус» является лидером на российском рынке канцелярских и офисных товаров. Также она занимается поставками бумаги, картона и пластиковой упаковки. Ранее на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска выдвинулось 11 человек. Среди них — экс депутат гордумы Владимир Корнев и бывший вице-мэр, глава Калининского района Владимир Шамне. Три кандидата — Фомин, а также пенсионер МВД Георгий Невский и юрист Максим Бакулин — принимали участие в конкурсе на пост мэра Челябинска в 2019 году. Однако тогда мэром стала Наталья Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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