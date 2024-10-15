На пост мэра Челябинска выдвинулся менеджер по продаже канцтоваров

Стало известно о 12-м кандидате на пост мэра Челябинска. Им стал менеджер компании, занимающейся продажей канцелярских товаров.
«Фомин Алексей Владимирович, 1985 года рождения. ООО „Комус“, менеджер по развитию продаж», — сообщается на сайте гордумы в списке о кандидатах на конкурс на пост мэра.
Компания «Комус» является лидером на российском рынке канцелярских и офисных товаров. Также она занимается поставками бумаги, картона и пластиковой упаковки.
Ранее на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска выдвинулось 11 человек. Среди них — экс депутат гордумы Владимир Корнев и бывший вице-мэр, глава Калининского района Владимир Шамне.
Три кандидата — Фомин, а также пенсионер МВД Георгий Невский и юрист Максим Бакулин — принимали участие в конкурсе на пост мэра Челябинска в 2019 году. Однако тогда мэром стала Наталья Котова.
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