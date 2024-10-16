Актер и юморист Данила Пятков из Челябинска снялся в новом сериале «Гудбай» про приключения президента США Джо Байдена в России. Премьера состоится 28 октября, тогда зрители смогут увидеть Пяткова в роли свадебного ведущего. В сериале актер Дмитрий Дюжев играет Байдена, который прилетает в РФ, чтобы изучить эффекты своей санкционной политики, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«У меня довольно эпизодическая роль, я веду свадьбу в одной из серии проекта. На свадьбе присутствуют все герои сериала и сам Джо Байден в роли Дмитрия Дюжева, моя задача была не „перетягивать одеяло“ и дать раскрыться основным героям. При создании образа ведущего я вдохновлялся образами Алексея Богословского и Александра Шутова, известных челябинских шоуменов», — поделился Данила Пятков подробностями своей работы в проекте.
На протяжении своей карьеры Данила Пятков снимался в различных популярных сериалах и работал сценаристом. После успешного сотрудничества с телеканалом ТНТ в проектах таких как «Универ», он продолжил свою актерскую карьеру и теперь появится в новом комедийном проекте «Гудбай». В пресс-службе ТНТ рассказали, что Пятков жил в Москве, однако год назад вернулся в Челябинск. Артист также поделился своими любимыми местами в родном городе.
«У нас прекрасный парк Гагарина, я предпочитаю гулять в тех его частях, где не слышно навязчивого стрит-радио, а слышно пение птиц и шелест сосен. Чаще всего я хожу в бар „Craft house“. Из заведений общепита я рекомендую сходить в кафе „Мираж“, „Халяль “ и „Восточная столовая No1“», — сообщил Пятков.
В рамках сюжета рассказывается история о путешествии президента США Джо Байден в Россию под видом туриста. Цель его визита — оценить влияние введенных им санкций на жизнь обычных россиян. В первый же день Байден сталкивается с неприятностями, однако находит нового друга — искреннего русского патриота. Далее американец захочет остаться и начнет преподавать английский язык в российской школе, а жить будет в «хрущевке».
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