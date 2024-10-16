Челябинская девочка обгорела после того, как ее мать плеснула в еду бензин

В Коркино девочка получила 90% ожогов тела из-за попадания бензина в кастрюлю
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка находится в больнице с 90% ожогами тела
Девочка находится в больнице с 90% ожогами тела Фото:

Подросток из Челябинской области получила 90% ожогов тела после того, как ее мать налила в кастрюлю бензин. Женщина готовила ужин на газовой плите и по ошибке взяла не ту емкость, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В Коркино на частном подворье женщина готовила ужин на газовой плите. По ошибке хозяйка плеснула в кастрюлю бензин. Ожоги получила сама женщина и ее 14-летняя дочь. У девочки 90% ожогов тела», — сообщили в МЧС.

Прохожие позвонили в МЧС и отвезли девочку в больницу. На месте работали 11 специалистов.

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Подросток из Челябинской области получила 90% ожогов тела после того, как ее мать налила в кастрюлю бензин. Женщина готовила ужин на газовой плите и по ошибке взяла не ту емкость, сообщили в пресс-службе МЧС. «В Коркино на частном подворье женщина готовила ужин на газовой плите. По ошибке хозяйка плеснула в кастрюлю бензин. Ожоги получила сама женщина и ее 14-летняя дочь. У девочки 90% ожогов тела», — сообщили в МЧС. Прохожие позвонили в МЧС и отвезли девочку в больницу. На месте работали 11 специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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