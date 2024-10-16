Челябинская девочка обгорела после того, как ее мать плеснула в еду бензин

Девочка находится в больнице с 90% ожогами тела
Подросток из Челябинской области получила 90% ожогов тела после того, как ее мать налила в кастрюлю бензин. Женщина готовила ужин на газовой плите и по ошибке взяла не ту емкость, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Коркино на частном подворье женщина готовила ужин на газовой плите. По ошибке хозяйка плеснула в кастрюлю бензин. Ожоги получила сама женщина и ее 14-летняя дочь. У девочки 90% ожогов тела», — сообщили в МЧС.
Прохожие позвонили в МЧС и отвезли девочку в больницу. На месте работали 11 специалистов.
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