Челябинских фермеров уличили в нежелании избавляться от птичьего помета и трупов

Фермера в Челябинской области, занимающуюся массовым разведением кур в поселке Карадырский, уличили в нежелании избавляться от птичьего помета и трупов по ветеринарным правилам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
«Проверка проводилась в отношении женщины, которая занимается массовым разведением сельскохозяйственной птицы в поселке Карадырский города Магнитогорска. В помещении, где содержались птицы, не было подстилочного материала на полу, лежал помет и павшая птица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На женщину и ее бизнес пожаловались жители поселка. Они сообщили, что соседка на личном придомовом участке разводит кур в промышленных масштабах.
По результатам проверки женщину привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил. Она получила предупреждение согласно части первой статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение <…> санитарно-ветеринарных правил») и штраф по части третье статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение <…> хранения или реализации продуктов животноводства»).
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