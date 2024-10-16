16 октября 2024

Челябинских фермеров уличили в нежелании избавляться от птичьего помета и трупов

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина содержала кур в одном помещении с павшей птицей (архивное фото)
Женщина содержала кур в одном помещении с павшей птицей (архивное фото) Фото:

Фермера в Челябинской области, занимающуюся массовым разведением кур в поселке Карадырский, уличили в нежелании избавляться от птичьего помета и трупов по ветеринарным правилам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

«Проверка проводилась в отношении женщины, которая занимается массовым разведением сельскохозяйственной птицы в поселке Карадырский города Магнитогорска. В помещении, где содержались птицы, не было подстилочного материала на полу, лежал помет и павшая птица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На женщину и ее бизнес пожаловались жители поселка. Они сообщили, что соседка на личном придомовом участке разводит кур в промышленных масштабах.

По результатам проверки женщину привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил. Она получила предупреждение согласно части первой статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение <…> санитарно-ветеринарных правил») и штраф по части третье статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение <…> хранения или реализации продуктов животноводства»).

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Фермера в Челябинской области, занимающуюся массовым разведением кур в поселке Карадырский, уличили в нежелании избавляться от птичьего помета и трупов по ветеринарным правилам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. «Проверка проводилась в отношении женщины, которая занимается массовым разведением сельскохозяйственной птицы в поселке Карадырский города Магнитогорска. В помещении, где содержались птицы, не было подстилочного материала на полу, лежал помет и павшая птица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На женщину и ее бизнес пожаловались жители поселка. Они сообщили, что соседка на личном придомовом участке разводит кур в промышленных масштабах. По результатам проверки женщину привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил. Она получила предупреждение согласно части первой статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение <…> санитарно-ветеринарных правил») и штраф по части третье статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение <…> хранения или реализации продуктов животноводства»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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