В Соликамске на месте гигантской свалки появится газон

В Соликамске Пермского края на площадке полигона твердых бытовых отходов появится газон. Сейчас там заканчиваются работы по рекультивации площадки, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского округа Александр Русанов.
«Выполнено около 90% запланированного объема работ по рекультивации закрытого полигона ТБО. Завершить их, по условиям контракта, подрядчик должен к концу этого года. На следующей неделе планируем уложить гидроизоляционные маты, а затем создать защитный слой из песка и плодородного грунта. Весной увидим здесь газон», — сообщил Русанов.
Общая площадь городской свалки превышает 25 гектаров. Работы по рекультивации земель начались в январе текущего года. Общая стоимость реализации проекта составляет порядка 815 млн рублей.
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