07 октября 2024

В Соликамске на месте гигантской свалки появится газон

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по рекультивации полигона ТБО в Соликамске выполнены на 90%
Работы по рекультивации полигона ТБО в Соликамске выполнены на 90% Фото:

В Соликамске Пермского края на площадке полигона твердых бытовых отходов появится газон. Сейчас там заканчиваются работы по рекультивации площадки, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского округа Александр Русанов.

«Выполнено около 90% запланированного объема работ по рекультивации закрытого полигона ТБО. Завершить их, по условиям контракта, подрядчик должен к концу этого года. На следующей неделе планируем уложить гидроизоляционные маты, а затем создать защитный слой из песка и плодородного грунта. Весной увидим здесь газон», — сообщил Русанов.

Общая площадь городской свалки превышает 25 гектаров. Работы по рекультивации земель начались в январе текущего года. Общая стоимость реализации проекта составляет порядка 815 млн рублей.

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В Соликамске Пермского края на площадке полигона твердых бытовых отходов появится газон. Сейчас там заканчиваются работы по рекультивации площадки, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского округа Александр Русанов. «Выполнено около 90% запланированного объема работ по рекультивации закрытого полигона ТБО. Завершить их, по условиям контракта, подрядчик должен к концу этого года. На следующей неделе планируем уложить гидроизоляционные маты, а затем создать защитный слой из песка и плодородного грунта. Весной увидим здесь газон», — сообщил Русанов. Общая площадь городской свалки превышает 25 гектаров. Работы по рекультивации земель начались в январе текущего года. Общая стоимость реализации проекта составляет порядка 815 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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