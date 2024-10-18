Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

«Трактор» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ со светом 4:2
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ХК «Трактор» - ХК «Ак Барс». Челябинск, вратарь, хоккей, фукале закари, трактор-акбарс, зак
«Трактор» одержал уверенную победу Фото:

ХК «Трактор» 18 октября в Челябинске одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 4:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Из команды „Трактор“ в ворота соперников отправили по шайбе Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Семен Дер-Аргучинцев. Последнее попадание было в пустые ворота», — уточняет корреспондент агентства.

В итоге очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги окончился со счетом 4:2. Таким образом «Трактор» заработал 26 очков после 17 матчей.

Как сообщало URA.RU ранее, 16 октября челябинцы выиграли матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. 14 октября «Черно-белые» прервали победную серию, уступив омскому «Авангарду».

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ХК «Трактор» 18 октября в Челябинске одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 4:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Из команды „Трактор“ в ворота соперников отправили по шайбе Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Семен Дер-Аргучинцев. Последнее попадание было в пустые ворота», — уточняет корреспондент агентства. В итоге очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги окончился со счетом 4:2. Таким образом «Трактор» заработал 26 очков после 17 матчей. Как сообщало URA.RU ранее, 16 октября челябинцы выиграли матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. 14 октября «Черно-белые» прервали победную серию, уступив омскому «Авангарду».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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