Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

ХК «Трактор» 18 октября в Челябинске одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 4:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Из команды „Трактор“ в ворота соперников отправили по шайбе Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Михаил Котляревский и Семен Дер-Аргучинцев. Последнее попадание было в пустые ворота», — уточняет корреспондент агентства.
В итоге очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги окончился со счетом 4:2. Таким образом «Трактор» заработал 26 очков после 17 матчей.
Как сообщало URA.RU ранее, 16 октября челябинцы выиграли матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. 14 октября «Черно-белые» прервали победную серию, уступив омскому «Авангарду».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!