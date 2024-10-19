19 октября 2024

В центре Челябинска на три дня отключат светофор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Челябинск, светофор, пешеходный переход, холод, зима, иней, погода, знак пешеходный переход, климат, мороз, похолодание, 40
Светофор отключат на реконструкцию Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина на три дня перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

«Регулировщик будет отключен с девяти утра 21 октября. Работы будут вестись по графику до 24 октября», — сообщил официальный telegram-канал Комитета.

Причина временной остановки в работе светофора — реконструкция. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения через центр города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина на три дня перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города. «Регулировщик будет отключен с девяти утра 21 октября. Работы будут вестись по графику до 24 октября», — сообщил официальный telegram-канал Комитета. Причина временной остановки в работе светофора — реконструкция. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения через центр города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...