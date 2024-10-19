В центре Челябинска на три дня отключат светофор

Светофор отключат на реконструкцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина на три дня перестанет работать светофор. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

«Регулировщик будет отключен с девяти утра 21 октября. Работы будут вестись по графику до 24 октября», — сообщил официальный telegram-канал Комитета.

Причина временной остановки в работе светофора — реконструкция. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании движения через центр города.