Жители многоэтажки наблюдают светомузыку круглосуточно (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На критические перепады напряжения от 60 до 260 Вольт пожаловались жители многоэтажки в Челябинске по улице Энергетиков. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, постоянно ремонтировать технику и круглые сутки наблюдать моргание света в доме как в ночном клубе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Народного фронта (ОНФ).

«В доме по улице с говорящим названием Энергетиков как в ночном клубе — круглосуточная светомузыка из-за критических перепадов напряжения. Телевизоры и другая техника выходят из строя. На видео показано, что перепады напряжения составляют от 60 до 260 Вольт», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области.

Люстры и светильники моргают без остановки. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, которые постоянно перегорают. Жильцы боятся внезапного пожара из-за такого скачка напряжения.

«Управляющая компания бездействует, отписываясь только, что с проводкой и оборудованием все в порядке», — сообщили в ОНФ. Они направили в Госжилинспекцию требование проверить информацию и потребовать от управляющей компании решить проблему.