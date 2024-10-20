20 октября 2024
19 октября 2024

На критические перепады напряжения пожаловались жители многоэтажки в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители многоэтажки наблюдают светомузыку круглосуточно (архивное фото) Фото:

На критические перепады напряжения от 60 до 260 Вольт пожаловались жители многоэтажки в Челябинске по улице Энергетиков. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, постоянно ремонтировать технику и круглые сутки наблюдать моргание света в доме как в ночном клубе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Народного фронта (ОНФ).

«В доме по улице с говорящим названием Энергетиков как в ночном клубе — круглосуточная светомузыка из-за критических перепадов напряжения. Телевизоры и другая техника выходят из строя. На видео показано, что перепады напряжения составляют от 60 до 260 Вольт», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области.

Люстры и светильники моргают без остановки. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, которые постоянно перегорают. Жильцы боятся внезапного пожара из-за такого скачка напряжения.

«Управляющая компания бездействует, отписываясь только, что с проводкой и оборудованием все в порядке», — сообщили в ОНФ. Они направили в Госжилинспекцию требование проверить информацию и потребовать от управляющей компании решить проблему.

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На критические перепады напряжения от 60 до 260 Вольт пожаловались жители многоэтажки в Челябинске по улице Энергетиков. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, постоянно ремонтировать технику и круглые сутки наблюдать моргание света в доме как в ночном клубе, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Народного фронта (ОНФ). «В доме по улице с говорящим названием Энергетиков как в ночном клубе — круглосуточная светомузыка из-за критических перепадов напряжения. Телевизоры и другая техника выходят из строя. На видео показано, что перепады напряжения составляют от 60 до 260 Вольт», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. Люстры и светильники моргают без остановки. Люди вынуждены оптом закупать лампочки, которые постоянно перегорают. Жильцы боятся внезапного пожара из-за такого скачка напряжения. «Управляющая компания бездействует, отписываясь только, что с проводкой и оборудованием все в порядке», — сообщили в ОНФ. Они направили в Госжилинспекцию требование проверить информацию и потребовать от управляющей компании решить проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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