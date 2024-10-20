20 октября 2024

Треть челябинцев считает, что квадроберов стоит отправить к психиатру

© Служба новостей «URA.RU»
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Треть челябинцев предлагает не реагировать на квадроберов, еще треть - отправить их к психиатру
Треть челябинцев предлагает не реагировать на квадроберов, еще треть - отправить их к психиатру Фото:

Более трети челябинцев считает, что взрослых квадроберов следует отправлять к психиатру. Согласно статистики рекрутингового сервиса Superjob, еще часть жителей высказалось о необходимости штрафов и общественных работ.

«Среди жителей Челябинска 35% считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают также за привлечение к общественным работам (13%) и штрафование взрослых квадроберов (9%)», — сообщили URA.RU в Superjob.

Другая треть челябинцев предложила не реагировать на людей в костюмах животных. Притом среди всех возрастов штрафы считают необходимыми только 5%, еще 6% выступают за общественные работы. Детей-квадроберов отправить к психологам предлагают 26%, 16% — ввести штрафы для родителей, 7% — принудительно отправить ребят на спортивные и театральные кружки.

«Согласно опросу, 83% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна. Только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете», — отметили URA.RU в Superjob.

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Более трети челябинцев считает, что взрослых квадроберов следует отправлять к психиатру. Согласно статистики рекрутингового сервиса Superjob, еще часть жителей высказалось о необходимости штрафов и общественных работ. «Среди жителей Челябинска 35% считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают также за привлечение к общественным работам (13%) и штрафование взрослых квадроберов (9%)», — сообщили URA.RU в Superjob. Другая треть челябинцев предложила не реагировать на людей в костюмах животных. Притом среди всех возрастов штрафы считают необходимыми только 5%, еще 6% выступают за общественные работы. Детей-квадроберов отправить к психологам предлагают 26%, 16% — ввести штрафы для родителей, 7% — принудительно отправить ребят на спортивные и театральные кружки. «Согласно опросу, 83% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна. Только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете», — отметили URA.RU в Superjob.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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