Треть челябинцев считает, что квадроберов стоит отправить к психиатру

Более трети челябинцев считает, что взрослых квадроберов следует отправлять к психиатру. Согласно статистики рекрутингового сервиса Superjob, еще часть жителей высказалось о необходимости штрафов и общественных работ.
«Среди жителей Челябинска 35% считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают также за привлечение к общественным работам (13%) и штрафование взрослых квадроберов (9%)», — сообщили URA.RU в Superjob.
Другая треть челябинцев предложила не реагировать на людей в костюмах животных. Притом среди всех возрастов штрафы считают необходимыми только 5%, еще 6% выступают за общественные работы. Детей-квадроберов отправить к психологам предлагают 26%, 16% — ввести штрафы для родителей, 7% — принудительно отправить ребят на спортивные и театральные кружки.
«Согласно опросу, 83% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна. Только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете», — отметили URA.RU в Superjob.
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