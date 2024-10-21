Дети, употребляющие шампанское и водку, а также курящие вейп, напугали посетителей одного из кафе в Магнитогорске (Челябинской области). Об этом сообщили очевидцы.
«Инцидент произошел 19 октября в кафе „Руслан“ в Магнитогорске. Компания из примерно 12 несовершеннолетних детей находилась там под присмотром одной женщины, которая представилась как их „мамочка“. Дети распивали алкогольные напитки — коктейли, шампанское, и даже водку! Они курили вейпы и употребляли „снюсы“, совершенно не стесняясь», — сообщили очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».
Спиртное детям подавали в кафе официанты. Посетителям администраторы заявили, что не могут ничего сделать, так как дети находятся в компании взрослого человека. «Нам ответили, что все нормально. Не лезьте не в свое дело!» — добавили очевидцы.
Они все-таки вызвали полицию. В присутствии полицейских одна из девочек начала пинать посетительницу бара в живот.
В кафе «Руслан» отказался от комментариев. Там бросили трубку, как только услышали, что им звонит журналист. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ответили, что уточнят информацию.
Обновлено в 13:24 по уральскому времени:
«В „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение от жителя города о том, что в одном из заведений несовершеннолетние распивают алкогольные напитки. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. <…> Все участники инцидента и свидетели установлены и опрошены. Проводится дальнейшее выяснение всех сведений, изложенных в публикации в социальной сети», — сообщили в полиции Магнитогорска.
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