Жители Челябинска стали чаще переезжать

Во время переезда челябинцы пользуются услугами специализирующихся на этом организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спрос на услуги по организации переезда в пределах Челябинска с июля по сентябрь вырос на четверть. Это связано в том числе с возвращением горожан из загородных домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В третьем квартале 2024 года увеличился спрос на услуги по переездам в границах города на 24% по сравнению со вторым кварталом. Одним из ключевых направлений в летний период оказались дачные переезды», — рассказали в пресс-службе компании.

Аналитики уточнили, что в начале сезона челябинцы уезжали из городских квартир в загородные дома, а к осени начали возвращаться обратно. Также жители областной столицы не против переехать в другие регионы из-за новой работы. Треть опрошенных службой «Авито Работа» указали, что рассматривают такую возможность.

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