19 октября 2024

Жители Челябинска стали чаще переезжать

© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение последствий взрыва кислородного оборудования ГКБ№2. Челябинск, переезд, пожитки, вещи жильцов
Во время переезда челябинцы пользуются услугами специализирующихся на этом организаций Фото:

Спрос на услуги по организации переезда в пределах Челябинска с июля по сентябрь вырос на четверть. Это связано в том числе с возвращением горожан из загородных домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В третьем квартале 2024 года увеличился спрос на услуги по переездам в границах города на 24% по сравнению со вторым кварталом. Одним из ключевых направлений в летний период оказались дачные переезды», — рассказали в пресс-службе компании.

Аналитики уточнили, что в начале сезона челябинцы уезжали из городских квартир в загородные дома, а к осени начали возвращаться обратно. Также жители областной столицы не против переехать в другие регионы из-за новой работы. Треть опрошенных службой «Авито Работа» указали, что рассматривают такую возможность.

Как сообщало URA.RU ранее, среди россиян вырос спрос на покупку товаров с маркетплейсов. Интерес к доставке в преддверии «Черной пятницы» увеличился почти на треть.

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Спрос на услуги по организации переезда в пределах Челябинска с июля по сентябрь вырос на четверть. Это связано в том числе с возвращением горожан из загородных домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В третьем квартале 2024 года увеличился спрос на услуги по переездам в границах города на 24% по сравнению со вторым кварталом. Одним из ключевых направлений в летний период оказались дачные переезды», — рассказали в пресс-службе компании. Аналитики уточнили, что в начале сезона челябинцы уезжали из городских квартир в загородные дома, а к осени начали возвращаться обратно. Также жители областной столицы не против переехать в другие регионы из-за новой работы. Треть опрошенных службой «Авито Работа» указали, что рассматривают такую возможность. Как сообщало URA.RU ранее, среди россиян вырос спрос на покупку товаров с маркетплейсов. Интерес к доставке в преддверии «Черной пятницы» увеличился почти на треть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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