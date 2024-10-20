В Копейске снизили цену на здание бывшего кинотеатра

В Копейске Челябинской области снизили цену на здание в центре города, где ранее располагался кинотеатр, а позже разместился торговый центр. В виде банкротного имущества помещение продают за 31 миллион рублей. Соответствующая информация появилась на электронной площадке «Торги России».
«Здание торгового комплекса площадью 1077 квадратных метров. Находится в Копейске на улице Ленина. Текущая цена — 31 миллион 500 тысяч рублей. Тип торгов: открытые посредством публичного предложения», — сообщается на сайте.
Также уточняется, что прием заявок будет проходить до 28 октября 2024 года. Владельцем актива является копейская компания «Новопро», находящаяся в стадии банкротства. Организация специализировалась по трансляции кинофильмов и телевизионных программ.
Как сообщало URA.RU ранее, располагающееся в центре Копейска здание напротив администрации выставили на срочную продажу за 35 млн рублей в мае 2024 года. Автор объявления уточнил, что имущество находится в залоге. Кинотеатр был единственным в городе и закрылся в 2013 году. Позже в нем начал работу торговый центр.
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