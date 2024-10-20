МВФ забил тревогу из-за тикающей фискальной бомбы на 100 триллионов долларов

Bloomberg: уровень госдолга составит 100 триллионов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень долговой нагрузки составил 94,8%
Уровень долговой нагрузки составил 94,8% Фото:

Международный валютный фонд обеспокоился тем, что общий государственный долг может достигнуть рекордной отметки в 100 триллионов долларов в 2024 году из-за обязательств США и Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«В среду в выпуске Fiscal Monitor МВФ будет опубликовано предупреждение о том, что уровень государственного долга в этом году может достичь 100 триллионов долларов, что обусловлено ростом Китая и США», — сообщает Bloomberg. Там добавили, что уровень долговой нагрузки во всем мире составил 94,8% за 2024 год. 

Наиболее большой долг зафиксирован у США — 97,4%, Китая — 62,1%, и Японии — 254%. В странах «Большой семерки» («Группа семи», G7) уровень долга составил 125,9%. Предполагается, что он увеличится до 188% к 2050 году.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, передает RT. Однако сейчас хорошее время для того, чтобы подготовиться к угрозам в будущем, отметила Георгиева.

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Международный валютный фонд обеспокоился тем, что общий государственный долг может достигнуть рекордной отметки в 100 триллионов долларов в 2024 году из-за обязательств США и Китая. Об этом сообщает Bloomberg. «В среду в выпуске Fiscal Monitor МВФ будет опубликовано предупреждение о том, что уровень государственного долга в этом году может достичь 100 триллионов долларов, что обусловлено ростом Китая и США», — сообщает Bloomberg. Там добавили, что уровень долговой нагрузки во всем мире составил 94,8% за 2024 год.  Наиболее большой долг зафиксирован у США — 97,4%, Китая — 62,1%, и Японии — 254%. В странах «Большой семерки» («Группа семи», G7) уровень долга составил 125,9%. Предполагается, что он увеличится до 188% к 2050 году. Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, передает RT. Однако сейчас хорошее время для того, чтобы подготовиться к угрозам в будущем, отметила Георгиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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