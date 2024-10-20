В Миассе прощаются с лидером ОПГ «Турбазовские» Сергеем Чащиным

Сергей Чащин скончался 19 октября Фото: социальные сети © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) 21 октября в 11:00 началось прощание с лидером ОПГ «Турбазовские» Сергеем Чащиным. По данным URA.RU, церемония проходит в одном из храмов города.

«Отпевание Чащина началось в 11 часов утра. После в одном из ресторанов города состоится поминальный обед», — рассказал URA.RU источник в городе. Похороны не стали выносить в паблик. Сообщение о месте и времени разослали в закрытых чатах.

О смерти Чащина стало известно 19 октября. Он скончался в больнице, куда был доставлен на фоне злоупотребления алкоголем. Криминала в его смерти нет.

До полного освобождения Чащин не дожил год. На период смерти он находился на принудительных работах. Несколько раз он пытался освободиться от них по УДО, но каждый раз суд отказывал ему в этом.

Чащина осудили в 2013 году. Его признали виновным по целому ряду особо тяжких преступлений: бандитизм, руководство ОПГ, убийства, покушения и незаконное хранение оружия. Он получил 13 лет колонии. В 2023 году ему заменили оставшийся срок принудительными работами.

Кровавая история «Турбазовских» началась в начале 90-х годов. Первым лидером группировки стал бывший спецназовец Олег Георгица. В банду он набирал молодых, спортивных ребят. Те промышляли рэкетом в Миассе и области. В 1998 году Георгицу застрелили в подъезде его дома. Группировка распалась на несколько частей, самую крупную из которых возглавил Михаил Пуртов. Но после его отъезда в Москву бразды правления перешли к Чащину. Именно при Чащине группировка прогремела на всю страну: заказные убийства, похищение людей, бандитизм — все это творили «молодчики» из тихого Миасса. Банда получала заказы из Москвы, где в то время осели Пуртов, Дмитрий Завьялов и Дмитрий Лесняков.

Разгром группировки начался в 2012 году с задержания лидеров ОПГ «Балашихинские» Завьялова и Леснякова. Они дали признательные показания, на основании которых силовики «взяли» Чащина. Тот, в свою очередь, сдал заказчика громких убийств. Им оказался Виктор Ардабьевсикй, занимавший на тот момент пост главы Миасса. Сити-менеджера задержали. Но до суда он не дожил, скончавшись в СИЗО «Матросская тишина».

Всех членов ОПГ «Турбазовские» приговорили к длительным срокам заключения. Завьялову и Леснякову назначили пожизненное наказание. Чащин же сумел выбить для себя выгодную сделку.