20 октября 2024

Планировавшего взорвать мэрию челябинца осудили на 21 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Челябинца осудили на 21 год (архивное фото) Фото:

В Алтайском крае осудили жителя Челябинской области Василия Вотановского, который планировал взорвать здание мэрии в городе Рубцовске (Алтайский край — прим. URA.RU). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Суд приговорил жителя Челябинской области за приготовление к террористическому акту. Суд по совокупности преступлений назначил Вотановскому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба суда в telegram-канале. Вотановскому также предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

После начала СВО мужчина переехал из России в Киргизию. Там он решил помочь иностранному государству в деятельности, которая будет направлена против безопасности РФ. По данным суда, мужчина связался с представителем украинской организации «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация).

От кураторов он получил методичку, где было прописан, как создать взрывчатку. После Вотановский отправил куратору видео присяги на верность организации. Далее отправился в Рубцовск и уже там получил от куратора задание взорвать здание мэрии. «Приобретя необходимые компоненты, Вотановский изготовил взрывчатое вещество для последующего совершения террористического акта, однако был задержан сотрудниками ФСБ России», — добавили в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алтайском крае осудили жителя Челябинской области Василия Вотановского, который планировал взорвать здание мэрии в городе Рубцовске (Алтайский край — прим. URA.RU). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. «Суд приговорил жителя Челябинской области за приготовление к террористическому акту. Суд по совокупности преступлений назначил Вотановскому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба суда в telegram-канале. Вотановскому также предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. После начала СВО мужчина переехал из России в Киргизию. Там он решил помочь иностранному государству в деятельности, которая будет направлена против безопасности РФ. По данным суда, мужчина связался с представителем украинской организации «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). От кураторов он получил методичку, где было прописан, как создать взрывчатку. После Вотановский отправил куратору видео присяги на верность организации. Далее отправился в Рубцовск и уже там получил от куратора задание взорвать здание мэрии. «Приобретя необходимые компоненты, Вотановский изготовил взрывчатое вещество для последующего совершения террористического акта, однако был задержан сотрудниками ФСБ России», — добавили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...