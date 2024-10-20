Планировавшего взорвать мэрию челябинца осудили на 21 год

Челябинца осудили на 21 год (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Алтайском крае осудили жителя Челябинской области Василия Вотановского, который планировал взорвать здание мэрии в городе Рубцовске (Алтайский край — прим. URA.RU). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Суд приговорил жителя Челябинской области за приготовление к террористическому акту. Суд по совокупности преступлений назначил Вотановскому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба суда в telegram-канале. Вотановскому также предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

После начала СВО мужчина переехал из России в Киргизию. Там он решил помочь иностранному государству в деятельности, которая будет направлена против безопасности РФ. По данным суда, мужчина связался с представителем украинской организации «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация).

От кураторов он получил методичку, где было прописан, как создать взрывчатку. После Вотановский отправил куратору видео присяги на верность организации. Далее отправился в Рубцовск и уже там получил от куратора задание взорвать здание мэрии. «Приобретя необходимые компоненты, Вотановский изготовил взрывчатое вещество для последующего совершения террористического акта, однако был задержан сотрудниками ФСБ России», — добавили в суде.