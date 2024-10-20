20 октября 2024

На семейном фестивале челябинцев научат делать кукол для театра теней. Афиша

Фестиваль семейных традиций пройдет в Челябинске 27 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале научат делать кукол для теневых представлений
На фестивале научат делать кукол для теневых представлений Фото:

В Челябинске в детской библиотеке имени Горького 27 октября состоится семейный фестиваль «ВО! СЕМЬЯ!». Как сообщают организаторы, гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим и мастер-класс по созданию куклы для театрального представления.

«В Центральной городской детской библиотеке имени Горького 27 октября пройдет фестиваль семейных традиций. В программе фестиваля: мастер-класс по созданию кукол для теневого представления с художником „Театра в чемодане“ — Ольгой Телицыной и семейная встреча на тему профориентации ребенка», — сообщили в группе библиотеки во «ВКонтакте».

Уточняется, что с выбором профессии поможет определиться профориентолог Александра Евдокимова. Настольные игры проведут эксперты психологического центра ЧелГУ. На площадке ожидаются также литературные островки, фотолокации и занятия по моделированию из воздушных шаров.

Фестиваль продлится один день
Фестиваль продлится один день
Фото:

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В Челябинске в детской библиотеке имени Горького 27 октября состоится семейный фестиваль «ВО! СЕМЬЯ!». Как сообщают организаторы, гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим и мастер-класс по созданию куклы для театрального представления. «В Центральной городской детской библиотеке имени Горького 27 октября пройдет фестиваль семейных традиций. В программе фестиваля: мастер-класс по созданию кукол для теневого представления с художником „Театра в чемодане“ — Ольгой Телицыной и семейная встреча на тему профориентации ребенка», — сообщили в группе библиотеки во «ВКонтакте». Уточняется, что с выбором профессии поможет определиться профориентолог Александра Евдокимова. Настольные игры проведут эксперты психологического центра ЧелГУ. На площадке ожидаются также литературные островки, фотолокации и занятия по моделированию из воздушных шаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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