В Челябинске в детской библиотеке имени Горького 27 октября состоится семейный фестиваль «ВО! СЕМЬЯ!». Как сообщают организаторы, гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим и мастер-класс по созданию куклы для театрального представления.
«В Центральной городской детской библиотеке имени Горького 27 октября пройдет фестиваль семейных традиций. В программе фестиваля: мастер-класс по созданию кукол для теневого представления с художником „Театра в чемодане“ — Ольгой Телицыной и семейная встреча на тему профориентации ребенка», — сообщили в группе библиотеки во «ВКонтакте».
Уточняется, что с выбором профессии поможет определиться профориентолог Александра Евдокимова. Настольные игры проведут эксперты психологического центра ЧелГУ. На площадке ожидаются также литературные островки, фотолокации и занятия по моделированию из воздушных шаров.
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