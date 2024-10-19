19 октября 2024

В Златоусте продают бывшие офисы метзавода за 8,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по строительству офиса Мистраль, Красное Белое. Челябинск, красное белое, эскиз, схема, публичные слушания по красному белому
Продавец зданий в Златоусте предлагает использовать их под гостиницу Фото:

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу офисные здания на улице Кирова, 1. Продавец назначил за них цену в 8,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продаю три здания офисного типа на улице Кирова, 1. Их можно переоборудовать под гостиницу. Коммуникации центральные», — говорится на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что в объявлении указана цена за три здания. Ранее строения занимали отделы Златоустовского металлургического завода, а после переехали на территорию самого предприятия.

Как ранее писало URA.RU, в Златоусте выставили на продажу здание обувной фабрики. Действующее предприятие предлагают приобрести за 350 миллионов рублей.

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В Златоусте Челябинской области выставили на продажу офисные здания на улице Кирова, 1. Продавец назначил за них цену в 8,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продаю три здания офисного типа на улице Кирова, 1. Их можно переоборудовать под гостиницу. Коммуникации центральные», — говорится на сайте «Авито». Продавец уточняет, что в объявлении указана цена за три здания. Ранее строения занимали отделы Златоустовского металлургического завода, а после переехали на территорию самого предприятия. Как ранее писало URA.RU, в Златоусте выставили на продажу здание обувной фабрики. Действующее предприятие предлагают приобрести за 350 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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