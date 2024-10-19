В Златоусте продают бывшие офисы метзавода за 8,5 миллиона рублей

Продавец зданий в Златоусте предлагает использовать их под гостиницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу офисные здания на улице Кирова, 1. Продавец назначил за них цену в 8,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продаю три здания офисного типа на улице Кирова, 1. Их можно переоборудовать под гостиницу. Коммуникации центральные», — говорится на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что в объявлении указана цена за три здания. Ранее строения занимали отделы Златоустовского металлургического завода, а после переехали на территорию самого предприятия.

Как ранее писало URA.RU, в Златоусте выставили на продажу здание обувной фабрики. Действующее предприятие предлагают приобрести за 350 миллионов рублей.