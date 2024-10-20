20 октября 2024
19 октября 2024

В челябинские магазины срочно потребовались повара

© Служба новостей «URA.RU»
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На поваров основной спрос обеспечили челябинские магазины
На поваров основной спрос обеспечили челябинские магазины Фото:

В розничных магазинах Челябинской области сложилась острая поваров. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, основную долю спроса на этих специалистов обеспечили торговые предприятия.

«За девять месяцев потребность в поварах выросла в регионе на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего этих специалистов ищут компании из отрасли продуктовой розницы, доля которых в структур спроса составила 53% вакансий», — рассказали в HeadHunter.  

Рестораны и предприятия общественного питания заняли второе место с 40% вакансий. Оставшиеся предложения работы распределились между гостиницами, пекарнями и кондитерскими. Средняя зарплата поваров составила 50,1 тысячи рублей, что соответствует ожиданиям кандидатов.

Согласно анализу данных сервиса, наиболее востребованными среди работодателей, кроме поваров, стали также пекари и кондитеры. В сфере общепита на каждую вакансию пришлось всего 0,7 резюме, тогда как в среднем по России этот показатель достиг 1,1.

Самой популярной кухней среди работодателей оказалась европейская. На нее пришлось 5,4% вакансий. Русская кухня заняла второе место с 2,7% вакансий, а японская и итальянская кухни разделили третье место с 2,4%. Повара азиатской кухни представлены в 1,1% вакансий, а специалисты по китайской и французской кухне менее востребованы — только по 0,2% вакансий.

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В розничных магазинах Челябинской области сложилась острая поваров. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, основную долю спроса на этих специалистов обеспечили торговые предприятия. «За девять месяцев потребность в поварах выросла в регионе на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего этих специалистов ищут компании из отрасли продуктовой розницы, доля которых в структур спроса составила 53% вакансий», — рассказали в HeadHunter.   Рестораны и предприятия общественного питания заняли второе место с 40% вакансий. Оставшиеся предложения работы распределились между гостиницами, пекарнями и кондитерскими. Средняя зарплата поваров составила 50,1 тысячи рублей, что соответствует ожиданиям кандидатов. Согласно анализу данных сервиса, наиболее востребованными среди работодателей, кроме поваров, стали также пекари и кондитеры. В сфере общепита на каждую вакансию пришлось всего 0,7 резюме, тогда как в среднем по России этот показатель достиг 1,1. Самой популярной кухней среди работодателей оказалась европейская. На нее пришлось 5,4% вакансий. Русская кухня заняла второе место с 2,7% вакансий, а японская и итальянская кухни разделили третье место с 2,4%. Повара азиатской кухни представлены в 1,1% вакансий, а специалисты по китайской и французской кухне менее востребованы — только по 0,2% вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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