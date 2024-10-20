Сколько стоит жилье в самых дорогих ЖК бизнес-класса в Челябинске

В Челябинске назвали топ-3 самых дорогих жилых комплексов бизнес-класса. В среднем их стоимость на данный момент составляет от 180 до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Самые дорогие жилые комплексы в Челябинске продаются в Центральном и Калининском районах города. Стоимость квадратного метра в ЖК „Грани“ на данный момент составляет от 200 тысяч рублей, в ЖК „Голос в сердце города“ от 194 тысяч рублей, в ЖК „Голос Кашириных“ — от 180 тысяч рублей», — сообщила Шатрукова.
При этом в Челябинске самое дорогое арендное жилье бизнес-класса сдается в жилых комплексах «Лесопарковый», Evo Park, «Манхэттен». Стоимость аренды некоторых квартир в этих жилых комплексах начинается от 50 тысяч рублей в месяц.
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