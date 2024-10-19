19 октября 2024

Челябинец помог пьяному встать с лавочки и стащил у него телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Гордумы. Челябинск, телефон, смартфон, новости ура ру
Украденный телефон потерпевший оценил в 75 тысяч рублей Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Мужчина решил помочь выпившему земляку встать с лавочки, одновременно вытащив у него из кармана телефон. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«В дежурную часть обратился местный житель. Он заявил о пропаже телефона. Потерпевший предположил, что его мог украсть неизвестный, который помог ему встать с лавочки. Мужчина признался, что был пьян», — рассказали в пресс-службе главка МВД.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что воспользовался состоянием потерпевшего и совершил кражу. Похищенный телефон стоимостью 75 тысяч рублей владельцу вернут после следственных действий.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Мужчина решил помочь выпившему земляку встать с лавочки, одновременно вытащив у него из кармана телефон. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД по региону. «В дежурную часть обратился местный житель. Он заявил о пропаже телефона. Потерпевший предположил, что его мог украсть неизвестный, который помог ему встать с лавочки. Мужчина признался, что был пьян», — рассказали в пресс-службе главка МВД. Преступника задержали по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что воспользовался состоянием потерпевшего и совершил кражу. Похищенный телефон стоимостью 75 тысяч рублей владельцу вернут после следственных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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