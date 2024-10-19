Челябинец помог пьяному встать с лавочки и стащил у него телефон

Украденный телефон потерпевший оценил в 75 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Мужчина решил помочь выпившему земляку встать с лавочки, одновременно вытащив у него из кармана телефон. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«В дежурную часть обратился местный житель. Он заявил о пропаже телефона. Потерпевший предположил, что его мог украсть неизвестный, который помог ему встать с лавочки. Мужчина признался, что был пьян», — рассказали в пресс-службе главка МВД.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что воспользовался состоянием потерпевшего и совершил кражу. Похищенный телефон стоимостью 75 тысяч рублей владельцу вернут после следственных действий.