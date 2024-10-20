Трамваи №15 и №22 в Челябинске временно изменят маршрут движения

Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября из-за ремонта узла на Теплотехническом институте. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября с 11:00 до 13:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Трамвай №15 поедет по улицам Чичерина и Кирова, далее повернет на Карла Маркса, Горького и проследует до ЧЭМК. Трамвай №22 также сначала проследует по улицам Чичерина, Кирова, далее по Карла Маркса, Горького и до ЧГРЭСа.
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