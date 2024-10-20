20 октября 2024

Трамваи №15 и №22 в Челябинске временно изменят маршрут движения

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Ограничение вводится 21 октября до 13:00
Ограничение вводится 21 октября до 13:00 Фото:

Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября из-за ремонта узла на Теплотехническом институте. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября с 11:00 до 13:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Трамвай №15 поедет по улицам Чичерина и Кирова, далее повернет на Карла Маркса, Горького и проследует до ЧЭМК. Трамвай №22 также сначала проследует по улицам Чичерина, Кирова, далее по Карла Маркса, Горького и до ЧГРЭСа.

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Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября из-за ремонта узла на Теплотехническом институте. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Трамваи №15 и №22 временно изменят трассу движения 21 октября с 11:00 до 13:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №15 поедет по улицам Чичерина и Кирова, далее повернет на Карла Маркса, Горького и проследует до ЧЭМК. Трамвай №22 также сначала проследует по улицам Чичерина, Кирова, далее по Карла Маркса, Горького и до ЧГРЭСа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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