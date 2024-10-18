Что известно об умершем лидере ОПГ «Турбазовские» Чащине

Лидер ОПГ «Турбазовские» не дожил года до отбытия 13-летнего срока

19 октября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

На счету группировки Сергея Чащина было более 40 преступлений Фото: социальные сети © URA.RU Лидер ОПГ «Турбазовские», основанной в Миассе Челябинской области, Сергей Чащин скончался в ночь на 19 октября. Ему был 51 год, в ноябре 2025 года истекал 13-летний срок, назначенный ему судом. На счету группировки, которую он возглавлял, более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных по всей России. Что известно о банде и ее лидере Чащине — в материале URA.RU. Что случилось 19 октября умер глава наводившей ужас на всю Россию челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Источники URA.RU уточнили, что Чащин умер в одной из больниц в Челябинске. Для отбывания принудительных работ он был прикреплен к одной из колоний в Копейске. В Миасс он приезжал. Его отпускали домой за хорошее поведение. Создание группировки Преступная группа «Турбазовские» образовалась в 1998 году, после того убийства криминального авторитета Олега Георгица. В этой ОПГ Чащин отвечал за внутреннюю безопасность и устранение конкурентов, а после смерти Георгица возглавил ее. Постепенно он вывел деятельность до общероссийских масштабов. Киллеры группировки действовали на территории всей страны, выполняя «заказы» на устранение конкурентов. Доходы Деньги, полученные преступным путем, легализовались через высокодоходный бизнес. Организованная преступная группа «Турбазовские» контролировала множество объектов природопользования, включая территории вокруг озер, рек и природных памятников. Эти земли либо перепродавались, либо использовались для организации отдыха. Название группы связано с тем, что ее участники регулярно собирались на базе отдыха «Тургояк». Убийства Как позже выяснило следствие, только в Миассе группировка убила не менее пяти человек. Заказчиком выступил занимавший в те годы пост главы Миасса Виктор Ардабьевский. На него указали сразу несколько задержанных «авторитетов». В числе убитых, к примеру, оказался гендиректор ПО «Трек» (известный бренд автомобильных запчастей — прим. ред. URA.RU) Андрей Падучин и директор фирмы «Надежда» Павел Сидоров. Задержание Чащина арестовали в ноябре 2012 года. Он собрался на охоту и его автомобиль остановили на выезде из Миасса. В один день с ним наручники надели на его подельника — предпринимателя Ралифа Фаизова. Обоих подозревали в рэкете и убийстве Падучина и Сидорова. Чащина арестовали в ноябре 2012 года Фото: пресс-служба ФСБ России © URA.RU Падучин был застрелен в 2005 году в подъезде своего дома, на проспекте Автозаводцев. Свидетелей не было. Директор фирмы «Надежда» Павел Сидоров, еще одна жертва «Турбазовских», в 2008 году был объявлен пропавшим без вести. Позже нашли его обезображенное тело, для установления личности пришлось проводить тест ДНК. Обвинение В ноябре 2012-го Чащину и Фаизову предъявили обвинение. Чащину инкремировали бандитизм, руководство структурным подразделением группировки, убийства, покушения на убийство и незаконное хранение оружия. По версии следствия, с 1999 по 2011 годы они совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в разных частях страны. Приговор Бывший лидер ОПГ активно сотрудничал со следствием и признал вину, в связи с чем срок оказался меньше возможного. Ему грозило от 25 лет до пожизненного заключения. В 2014 году Сергея Чащина приговорили к 13 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. Наказания не избежал и бывший мэр Миасса — заказчик убийств — Виктор Ардабьевский. Он умер в 2020 году в СИЗО «Матросская тишина». Не дождался УДО С учетом содержания в СИЗО Чашин должен был отбыть срок в ноябре 2025 года. В феврале 2023 года он добился, чтобы ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Он несколько раз подавал на УДО, но суд ему всегда отказывал. Дни сегодняшние В Миассе у Чащина остался бизнес. Ему принадлежит доля в фирме «Альянс-Инвест», созданная в 2005 году, в период расцвета «Турбазовских» под руководством Чащина. Вторая половина фирмы принадлежит депутату горсобрания Миасса Владимиру Мурашкину. Чащин также был соучредителем целого ряда компаний, которые постепенно были ликвидированы после его ареста. В апреле 2024 года зарегистрировано ООО «Уральская литейная компания», где Чашину принадлежит 50% долей. «Эту компанию создавали под освобождение Чащина, надеялись на УДО», — рассказал URA.RU источник. Еще две компании «Урал Юг» и «Бриз» записаны на тещу Чащину Ларису Муштатову. Экранизация Журналисты телеканала НТВ сняли фильм из цикла «Авторитеты» про крупнейшую организованную преступную группировку «Турбазовские». В подготовке проекта участвовали бывшие руководители Миасса и сотрудники силовых структур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер ОПГ «Турбазовские», основанной в Миассе Челябинской области, Сергей Чащин скончался в ночь на 19 октября. Ему был 51 год, в ноябре 2025 года истекал 13-летний срок, назначенный ему судом. На счету группировки, которую он возглавлял, более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных по всей России. Что известно о банде и ее лидере Чащине — в материале URA.RU. 19 октября умер глава наводившей ужас на всю Россию челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Источники URA.RU уточнили, что Чащин умер в одной из больниц в Челябинске. Для отбывания принудительных работ он был прикреплен к одной из колоний в Копейске. В Миасс он приезжал. Его отпускали домой за хорошее поведение. Преступная группа «Турбазовские» образовалась в 1998 году, после того убийства криминального авторитета Олега Георгица. В этой ОПГ Чащин отвечал за внутреннюю безопасность и устранение конкурентов, а после смерти Георгица возглавил ее. Постепенно он вывел деятельность до общероссийских масштабов. Киллеры группировки действовали на территории всей страны, выполняя «заказы» на устранение конкурентов. Деньги, полученные преступным путем, легализовались через высокодоходный бизнес. Организованная преступная группа «Турбазовские» контролировала множество объектов природопользования, включая территории вокруг озер, рек и природных памятников. Эти земли либо перепродавались, либо использовались для организации отдыха. Название группы связано с тем, что ее участники регулярно собирались на базе отдыха «Тургояк». Как позже выяснило следствие, только в Миассе группировка убила не менее пяти человек. Заказчиком выступил занимавший в те годы пост главы Миасса Виктор Ардабьевский. На него указали сразу несколько задержанных «авторитетов». В числе убитых, к примеру, оказался гендиректор ПО «Трек» (известный бренд автомобильных запчастей — прим. ред. URA.RU) Андрей Падучин и директор фирмы «Надежда» Павел Сидоров. Чащина арестовали в ноябре 2012 года. Он собрался на охоту и его автомобиль остановили на выезде из Миасса. В один день с ним наручники надели на его подельника — предпринимателя Ралифа Фаизова. Обоих подозревали в рэкете и убийстве Падучина и Сидорова. Падучин был застрелен в 2005 году в подъезде своего дома, на проспекте Автозаводцев. Свидетелей не было. Директор фирмы «Надежда» Павел Сидоров, еще одна жертва «Турбазовских», в 2008 году был объявлен пропавшим без вести. Позже нашли его обезображенное тело, для установления личности пришлось проводить тест ДНК. В ноябре 2012-го Чащину и Фаизову предъявили обвинение. Чащину инкремировали бандитизм, руководство структурным подразделением группировки, убийства, покушения на убийство и незаконное хранение оружия. По версии следствия, с 1999 по 2011 годы они совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в разных частях страны. Бывший лидер ОПГ активно сотрудничал со следствием и признал вину, в связи с чем срок оказался меньше возможного. Ему грозило от 25 лет до пожизненного заключения. В 2014 году Сергея Чащина приговорили к 13 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. Наказания не избежал и бывший мэр Миасса — заказчик убийств — Виктор Ардабьевский. Он умер в 2020 году в СИЗО «Матросская тишина». С учетом содержания в СИЗО Чашин должен был отбыть срок в ноябре 2025 года. В феврале 2023 года он добился, чтобы ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Он несколько раз подавал на УДО, но суд ему всегда отказывал. В Миассе у Чащина остался бизнес. Ему принадлежит доля в фирме «Альянс-Инвест», созданная в 2005 году, в период расцвета «Турбазовских» под руководством Чащина. Вторая половина фирмы принадлежит депутату горсобрания Миасса Владимиру Мурашкину. Чащин также был соучредителем целого ряда компаний, которые постепенно были ликвидированы после его ареста. В апреле 2024 года зарегистрировано ООО «Уральская литейная компания», где Чашину принадлежит 50% долей. «Эту компанию создавали под освобождение Чащина, надеялись на УДО», — рассказал URA.RU источник. Еще две компании «Урал Юг» и «Бриз» записаны на тещу Чащину Ларису Муштатову. Журналисты телеканала НТВ сняли фильм из цикла «Авторитеты» про крупнейшую организованную преступную группировку «Турбазовские». В подготовке проекта участвовали бывшие руководители Миасса и сотрудники силовых структур.