20 октября 2024

В Ленинском районе Челябинска образовался провал в поток канализации. Видео

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Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, куйбышева7, авария канализации, канализационный коллектор
Под землей бурным потоком течет река канализации (фото из архива) Фото:

Жители Ленинского района Челябинска пожаловались на провал земли, в котором бежит река канализации. Они опасаются, что это место плохо ограждено, и если туда упадет животное или ребенок, их может утащить под землю потоком воды.

«Вот такой ужас творится на Вагнера, 73. Просто провал земли, а там ручей зловонной воды. Если упадет человек, то смоет, даже выбраться возможности не будет», — пишет Ольга В. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

На видео двое мужчин показывают, что подвал многоквартирного дома затоплен сточными водами, а во дворе находится плохо огороженный провал в систему канализации, по которой течет бурная подземная река. По мнению горожан, это очень опасно, так как таким потоком воды может унести человека.

Обновлено в 11:50

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, в этом месте произошло овреждение на канализационном коллекторе МУП «ПОВВ». Ограждение выставлено, работы будут проведены на этой неделе.

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Жители Ленинского района Челябинска пожаловались на провал земли, в котором бежит река канализации. Они опасаются, что это место плохо ограждено, и если туда упадет животное или ребенок, их может утащить под землю потоком воды. «Вот такой ужас творится на Вагнера, 73. Просто провал земли, а там ручей зловонной воды. Если упадет человек, то смоет, даже выбраться возможности не будет», — пишет Ольга В. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». На видео двое мужчин показывают, что подвал многоквартирного дома затоплен сточными водами, а во дворе находится плохо огороженный провал в систему канализации, по которой течет бурная подземная река. По мнению горожан, это очень опасно, так как таким потоком воды может унести человека. Обновлено в 11:50 Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, в этом месте произошло овреждение на канализационном коллекторе МУП «ПОВВ». Ограждение выставлено, работы будут проведены на этой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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