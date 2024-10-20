Под землей бурным потоком течет река канализации (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ленинского района Челябинска пожаловались на провал земли, в котором бежит река канализации. Они опасаются, что это место плохо ограждено, и если туда упадет животное или ребенок, их может утащить под землю потоком воды.

«Вот такой ужас творится на Вагнера, 73. Просто провал земли, а там ручей зловонной воды. Если упадет человек, то смоет, даже выбраться возможности не будет», — пишет Ольга В. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

На видео двое мужчин показывают, что подвал многоквартирного дома затоплен сточными водами, а во дворе находится плохо огороженный провал в систему канализации, по которой течет бурная подземная река. По мнению горожан, это очень опасно, так как таким потоком воды может унести человека.

Обновлено в 11:50

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, в этом месте произошло овреждение на канализационном коллекторе МУП «ПОВВ». Ограждение выставлено, работы будут проведены на этой неделе.