Челябинец получил 13 миллионов рублей от пенсионерки из Подмосковья

Челябинец получил 13 миллионов рублей от продажи чужой квартиры в Подмосковье

Пенсионерка продала квартиру, а деньги направила жителю Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Челябинской области задержали по факту хищения 13 миллионов рублей у подмосковной пенсионерки. Женщину ввели в заблуждение мошенники, она продала жилье, а деньги перевела на карту челябинцу. Об этом URA.RU рассказали Главном управлении МВД России по Московской области.

«В дежурную часть города Пушкино поступило заявление от 69-летней местной жительницы. Неизвестные по телефону сказали, что нужно сменить кадастровый номер квартиры. В результате пенсионерка продала свое жилье, а вырученные 13 миллионов рублей перевела на неизвестный счет», — сообщили в подмосковном главке МВД.

Полицейские установили, что карта, на которую женщина отправила деньги, принадлежит 50-летнему жителю Челябинской области. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся следственные действия.