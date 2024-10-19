19 октября 2024

Челябинец получил 13 миллионов рублей от пенсионерки из Подмосковья

Челябинец получил 13 миллионов рублей от продажи чужой квартиры в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка продала квартиру, а деньги направила жителю Челябинска Фото:

Жителя Челябинской области задержали по факту хищения 13 миллионов рублей у подмосковной пенсионерки. Женщину ввели в заблуждение мошенники, она продала жилье, а деньги перевела на карту челябинцу. Об этом URA.RU рассказали Главном управлении МВД России по Московской области.

«В дежурную часть города Пушкино поступило заявление от 69-летней местной жительницы. Неизвестные по телефону сказали, что нужно сменить кадастровый номер квартиры. В результате пенсионерка продала свое жилье, а вырученные 13 миллионов рублей перевела на неизвестный счет», — сообщили в подмосковном главке МВД.

Полицейские установили, что карта, на которую женщина отправила деньги, принадлежит 50-летнему жителю Челябинской области. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся следственные действия.

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Жителя Челябинской области задержали по факту хищения 13 миллионов рублей у подмосковной пенсионерки. Женщину ввели в заблуждение мошенники, она продала жилье, а деньги перевела на карту челябинцу. Об этом URA.RU рассказали Главном управлении МВД России по Московской области. «В дежурную часть города Пушкино поступило заявление от 69-летней местной жительницы. Неизвестные по телефону сказали, что нужно сменить кадастровый номер квартиры. В результате пенсионерка продала свое жилье, а вырученные 13 миллионов рублей перевела на неизвестный счет», — сообщили в подмосковном главке МВД. Полицейские установили, что карта, на которую женщина отправила деньги, принадлежит 50-летнему жителю Челябинской области. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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