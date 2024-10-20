Спасатели достали мужчину из искореженной машины в центре Челябинска

В Челябинске 20 октября вечером на улице Братьев Кашириных произошло лобовое ДТП, после которого одно из водителей спасатели доставали в бессознательном состоянии из искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Накануне на улице Братьев Кашириных в Челябинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. Помощь понадобилась водителю Лады „Гранта“: мужчину в бессознательном состоянии деблокировали и передали медицинским работникам», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Со слов очевидцев, водитель Лады протаранил микроавтобус. В салоне в этот момент никого не было. Сам водитель отечественного авто в момент ДТП был пьян.
В МЧС призывают водителей соблюдать ПДД, скоростной режим. Также не садится за руль в пьяном состоянии.
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