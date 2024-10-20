20 октября 2024

Спасатели достали мужчину из искореженной машины в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Для ликвидации ДТП потребовалась помощь сотрудников МЧС (архивное фото)
Для ликвидации ДТП потребовалась помощь сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В Челябинске 20 октября вечером на улице Братьев Кашириных произошло лобовое ДТП, после которого одно из водителей спасатели доставали в бессознательном состоянии из искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Накануне на улице Братьев Кашириных в Челябинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. Помощь понадобилась водителю Лады „Гранта“: мужчину в бессознательном состоянии деблокировали и передали медицинским работникам», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Со слов очевидцев, водитель Лады протаранил микроавтобус. В салоне в этот момент никого не было. Сам водитель отечественного авто в момент ДТП был пьян. 

В МЧС призывают водителей соблюдать ПДД, скоростной режим. Также не садится за руль в пьяном состоянии. 

Мужчину достали в бессознательном состоянии
Мужчину достали в бессознательном состоянии
Фото:
ДТП произошло поздно вечером 20 октября
ДТП произошло поздно вечером 20 октября
Фото:

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В Челябинске 20 октября вечером на улице Братьев Кашириных произошло лобовое ДТП, после которого одно из водителей спасатели доставали в бессознательном состоянии из искореженного автомобиля. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Накануне на улице Братьев Кашириных в Челябинске произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. Помощь понадобилась водителю Лады „Гранта“: мужчину в бессознательном состоянии деблокировали и передали медицинским работникам», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Со слов очевидцев, водитель Лады протаранил микроавтобус. В салоне в этот момент никого не было. Сам водитель отечественного авто в момент ДТП был пьян.  В МЧС призывают водителей соблюдать ПДД, скоростной режим. Также не садится за руль в пьяном состоянии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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