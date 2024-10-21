Уничтожен завод, на котором создавали БПЛА для ударов по Крыму: карта СВО на 21 октября

В ночь на 21 октября российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Всего над регионами России было уничтожено 18 БПЛА ВСУ. Также отмечается, что бойцам ВС РФ удалось нанести удар по заводу в Запорожье, на котором создавались беспилотники для ударов по Крыму. Помимо этого, российская армия продолжает штурмовать сразу четыре города: Горняк, Торецк, Селидово и Курахово. Ход военных действий и карта спецоперации на 21 октября — в материале URA.RU.
Удары беспилотниками ВСУ по регионам России
Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки системы противовоздушной защиты (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Так, 11 украинских беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, четыре — над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. Глава Ростовской области Василий Голубев также отметил, что раненых нет. В Белгородской области в селе Грузское беспилотник ВСУ нанес несколько ударов по сельскохозяйственному предприятию. В результате атаки ранены два человека.
Запорожский фронт
Бойцы ВС РФ с помощью бомб с УМПК нанесли удар по заводу в Запорожье, где создавались БПЛА для дальнейших ударов по российским кораблям в Крыму. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, уничтоженный завод также имел большое значение для осуществления водного терроризма. Он уточнил, что удар пришелся на готовую продукцию и специалистов предприятия.
Помимо этого, продолжаются бои на севере от села Работино. ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения, сообщают «Военкоры русской весны».
Донецкое направление
На донецком направлении российские солдаты продолжают штурмовать Горняк, Торецк, Селидово и Курахово. Севернее Угледара они расширяют контроль, двигаясь к Богоявленовке, и также продвигаются от Водяного.
На покровском направлении в Селидове им удалось заблокировать группировку ВСУ. Как сообщили в силовых структурах, все дороги, ведущие из города, полностью находятся под огневым контролем российской армии. Там же отметили, что ВС РФ взяли ВСУ в «клещи», поэтому у них нет возможности выйти из окружения без потерь. В Горняке войска РФ продвинулись на 950 метров вдоль улиц.
На торецком направлении российские войска атакуют пехотой, увеличивая боестолкновения в районе Нелеповки. В центре Торецка продолжаются интенсивные бои, россияне заняли два дома на улице Дружбы и пытаются прорваться к Дворцу культуры.
В Кураховском направлении, в районе Катериновки, также сохраняется высокая активность боевых действий. Российские войска атакуют юго-восточные окраины, продвигаясь на западной окраине Максимильяновки, установив флаг на восточной стороне дачного поселка «Энергетик».
Часояровское направление
В зоне линии боевого соприкосновения значительных изменений не произошло, однако инициатива продолжает оставаться за вооруженными силами РФ. Активные боевые действия продолжаются на восточной периферии Часового Яра, а также на флангах, где российские войска предпринимают попытки вытеснить украинские вооруженные силы с их позиций.
Курская область
В Суджанском и Кореневском районах продолжаются активные боевые действия. Российские вооруженные силы осуществляют обстрелы позиций украинских войск, используя средства для дальнобойных ударов. Населенный пункт Ольговка, включая его прилегающие территории, был полностью очищен. В Глушковском районе, который находится у границы, украинские военные предприняли новую попытку прорвать оборону, однако их усилия не принесли успеха.
Армия РФ будет еще сильнее к концу СВО
Генерал армии США и верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что к концу СВО ВС РФ удастся закрепиться на Украине. Он отметил, что, несмотря на потери, российские бойцы улучшают навыки ведения боевых действий. Каволи подчеркнул необходимость для НАТО начать масштабное перевооружение со времен холодной войны из-за численности и подготовки российских войск.
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