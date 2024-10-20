Уничтожен завод, на котором создавали БПЛА для ударов по Крыму

Бойцы ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, на котором создавались использованные для ударов по Крыму беспилотники. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Удар, который произошел вчера в Запорожье, с применением авиационных бомб с модулями управления (УМПК), был осуществлен по Запорожскому судостроительному судоремонтному заводу. Завод находится на берегу Днепра и стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей, которые массово используются для ударов по нашим кораблям, для ударов по Крыму», — передает ТАСС слова Рогова.
Председатель комиссии ОП РФ также отметил, что уничтоженный завод имел большое значение для осуществления водного терроризма. По его словам, ВС РФ ударили по готовой продукции и специалистам предприятия.
Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы атаковали бронетанковый завод в Николаеве, передает 360.ru. ВС РФ ударили по пяти промышленным зданиям завода и уничтожили десять единиц техники, после чего работа предприятия остановилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.