20 октября 2024

Уничтожен завод, на котором создавали БПЛА для ударов по Крыму

Председатель ОП РФ Рогов: ВС РФ уничтожили завод по производству БПЛА на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ уничтожили продукцию завода и иностранных специалистов
ВС РФ уничтожили продукцию завода и иностранных специалистов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, на котором создавались использованные для ударов по Крыму беспилотники. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Удар, который произошел вчера в Запорожье, с применением авиационных бомб с модулями управления (УМПК), был осуществлен по Запорожскому судостроительному судоремонтному заводу. Завод находится на берегу Днепра и стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей, которые массово используются для ударов по нашим кораблям, для ударов по Крыму», — передает ТАСС слова Рогова.

Председатель комиссии ОП РФ также отметил, что уничтоженный завод имел большое значение для осуществления водного терроризма. По его словам, ВС РФ ударили по готовой продукции и специалистам предприятия.

Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы атаковали бронетанковый завод в Николаеве, передает 360.ru. ВС РФ ударили по пяти промышленным зданиям завода и уничтожили десять единиц техники, после чего работа предприятия остановилась.

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Бойцы ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, на котором создавались использованные для ударов по Крыму беспилотники. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Удар, который произошел вчера в Запорожье, с применением авиационных бомб с модулями управления (УМПК), был осуществлен по Запорожскому судостроительному судоремонтному заводу. Завод находится на берегу Днепра и стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей, которые массово используются для ударов по нашим кораблям, для ударов по Крыму», — передает ТАСС слова Рогова. Председатель комиссии ОП РФ также отметил, что уничтоженный завод имел большое значение для осуществления водного терроризма. По его словам, ВС РФ ударили по готовой продукции и специалистам предприятия. Ранее Минобороны сообщило, что  российские бойцы атаковали бронетанковый завод в Николаеве, передает 360.ru. ВС РФ ударили по пяти промышленным зданиям завода и уничтожили десять единиц техники, после чего работа предприятия остановилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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