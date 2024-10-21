За ночь над российскими регионами сбили 18 дронов ВСУ

За ночь 21 октября сбили 18 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Еще четыре БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Орловской областью», — сообщает Минобороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. Глава Ростовской области Василий Голубев также отметил, что раненых нет. По его словам, четыре БПЛА уничтожены в районе Новошахтинска, еще один — в районе Чалтыря, шесть — в Мясниковском районе. В Белгородской области в Борисовском районе в селе Грузское беспилотник ВСУ нанес несколько ударов по сельскохозяйственному предприятию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ранены два человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.