За ночь над российскими регионами сбили 18 дронов ВСУ

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Над Ростовской областью уничтожено 11 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожено 11 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь 21 октября сбили 18 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Еще четыре БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Орловской областью», — сообщает Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. Глава Ростовской области Василий Голубев также отметил, что раненых нет. По его словам, четыре БПЛА уничтожены в районе Новошахтинска, еще один — в районе Чалтыря, шесть — в Мясниковском районе. В Белгородской области в Борисовском районе в селе Грузское беспилотник ВСУ нанес несколько ударов по сельскохозяйственному предприятию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ранены два человека. 

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За ночь 21 октября сбили 18 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Еще четыре БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Орловской областью», — сообщает Минобороны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. Глава Ростовской области Василий Голубев также отметил, что раненых нет. По его словам, четыре БПЛА уничтожены в районе Новошахтинска, еще один — в районе Чалтыря, шесть — в Мясниковском районе. В Белгородской области в Борисовском районе в селе Грузское беспилотник ВСУ нанес несколько ударов по сельскохозяйственному предприятию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки ранены два человека. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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