МЧС раскрыло количество погибших детей на пожарах в Пермском крае

На территории Прикамья с начала текущего года погибли девять детей. Такой статистикой поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На пожарах в Пермском крае с начала этого года погибли девять детей», — написано в telegram-канале ведомства. Последний подобный эпизод произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральском.
Тогда в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их маме на месте оказали помощь медики. Из-за случившегося глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов провел внеочередную комиссию по ЧС. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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