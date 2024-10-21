МЧС раскрыло количество погибших детей на пожарах в Пермском крае

МЧС: девять детей погибли на пожарах в Пермском крае с начала 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Как правильно, виновниками трагических инцидентов выступают взрослые
Как правильно, виновниками трагических инцидентов выступают взрослые Фото:

На территории Прикамья с начала текущего года погибли девять детей. Такой статистикой поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На пожарах в Пермском крае с начала этого года погибли девять детей», — написано в telegram-канале ведомства. Последний подобный эпизод произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральском.

Тогда в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их маме на месте оказали помощь медики. Из-за случившегося глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов провел внеочередную комиссию по ЧС. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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На территории Прикамья с начала текущего года погибли девять детей. Такой статистикой поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На пожарах в Пермском крае с начала этого года погибли девять детей», — написано в telegram-канале ведомства. Последний подобный эпизод произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральском. Тогда в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их маме на месте оказали помощь медики. Из-за случившегося глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов провел внеочередную комиссию по ЧС. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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