Пермяки увидят звездопад Ориониды

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В ночь с 21 на 22 октября пермяки смогут наблюдать метеорный поток Ориониды
В ночь с 21 на 22 октября пермяки смогут наблюдать метеорный поток Ориониды Фото:

Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Ориониды 21-22 октября. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с 21 на 22 октября — максимум треков от метеоров Ориониды. Метеорный дождь получил название из-за созвездия Ориона. Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока — точка на небесной сфере, откуда визуально кажется, что падают метеоры», — сообщили в астроклубе «Телескоп».

Ожидается около 20 метеоров в час, их скорость может достигать 66 километров в секунду. Источником метеорных частиц являются лед и пыль, оставленные кометой Галлея.

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Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Ориониды 21-22 октября. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте». «В ночь с 21 на 22 октября — максимум треков от метеоров Ориониды. Метеорный дождь получил название из-за созвездия Ориона. Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока — точка на небесной сфере, откуда визуально кажется, что падают метеоры», — сообщили в астроклубе «Телескоп». Ожидается около 20 метеоров в час, их скорость может достигать 66 километров в секунду. Источником метеорных частиц являются лед и пыль, оставленные кометой Галлея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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