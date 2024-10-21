Пермяки увидят звездопад Ориониды

Пермяки смогут наблюдать метеорный поток Ориониды 21-22 октября. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».
«В ночь с 21 на 22 октября — максимум треков от метеоров Ориониды. Метеорный дождь получил название из-за созвездия Ориона. Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока — точка на небесной сфере, откуда визуально кажется, что падают метеоры», — сообщили в астроклубе «Телескоп».
Ожидается около 20 метеоров в час, их скорость может достигать 66 километров в секунду. Источником метеорных частиц являются лед и пыль, оставленные кометой Галлея.
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