«РВ»: ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams

21 октября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

ВСУ впервые применили американские Abrams в Курской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что танки перебросили с покровского направления. «Abrams принадлежат многострадальной 47-й механизированной бригаде ВСУ, часть которой экстренно перебросили в Курскую область с Покровского направления», — говорится в сообщении. Там отметили, что это первый случай применения этих танков в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября объявил о создании буферной зоны в Курской области. Сейчас российская армия готовит плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что танки перебросили с покровского направления. «Abrams принадлежат многострадальной 47-й механизированной бригаде ВСУ, часть которой экстренно перебросили в Курскую область с Покровского направления», — говорится в сообщении. Там отметили, что это первый случай применения этих танков в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября объявил о создании буферной зоны в Курской области. Сейчас российская армия готовит плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.