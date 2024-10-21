21 октября 2024

«РВ»: ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams

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ВСУ впервые применили американские Abrams в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что танки перебросили с покровского направления.

«Abrams принадлежат многострадальной 47-й механизированной бригаде ВСУ, часть которой экстренно перебросили в Курскую область с Покровского направления», — говорится в сообщении. Там отметили, что это первый случай применения этих танков в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября объявил о создании буферной зоны в Курской области. Сейчас российская армия готовит плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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ВСУ использовали в Курской области американские танки Abrams. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что танки перебросили с покровского направления. «Abrams принадлежат многострадальной 47-й механизированной бригаде ВСУ, часть которой экстренно перебросили в Курскую область с Покровского направления», — говорится в сообщении. Там отметили, что это первый случай применения этих танков в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября объявил о создании буферной зоны в Курской области. Сейчас российская армия готовит плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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