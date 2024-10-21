21 октября 2024

Кикбоксер избил посетителя ресторана в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кикбоксер признался, что во время драки был пьян (архивное фото)
Кикбоксер признался, что во время драки был пьян (архивное фото) Фото:

Профессиональный кикбоксер избил мужчину возле ресторана в Златоусте Челябинской области. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Полицейские Златоуста задержали спортсмена, избившего посетителя ресторана. 39-летний пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы головы и предплечья, доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четыре утра около одного из ресторанов города. 18-летний кикбоксер признался, что во время драки был пьян, с пострадавшим ранее знаком не был.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Профессиональный кикбоксер избил мужчину возле ресторана в Златоусте Челябинской области. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Полицейские Златоуста задержали спортсмена, избившего посетителя ресторана. 39-летний пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы головы и предплечья, доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в четыре утра около одного из ресторанов города. 18-летний кикбоксер признался, что во время драки был пьян, с пострадавшим ранее знаком не был. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...