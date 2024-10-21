Кикбоксер избил посетителя ресторана в Златоусте

Профессиональный кикбоксер избил мужчину возле ресторана в Златоусте Челябинской области. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Полицейские Златоуста задержали спортсмена, избившего посетителя ресторана. 39-летний пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы головы и предплечья, доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в четыре утра около одного из ресторанов города. 18-летний кикбоксер признался, что во время драки был пьян, с пострадавшим ранее знаком не был.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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