Екатеринбурженке запретили представлять Россию на мировом конкурсе красоты

22 октября 2024

При этом организаторы пошли Анне навстречу и предложили ей представлять Урал, а не Россию в целом Фото предоставлено Анной Зализняк Екатеринбурженке Анне Зализняк, которая завоевала титул «Женщина вселенской красоты», запретили представлять Россию на проходившем в Турции мировом конкурсе Woman of the Universe. Женщине предлагали выступить от какого-либо региона Восточной Европы, но уралочка категорически отказывалась и добилась своего. Об этом Анна рассказала URA.RU. «Мне поступило предложение от организатора „Миссис Бизнес Россия“ принять участие на международном уровне: на выбор Mrs. Woman of the Universe в Стамбуле (Турция) или Mrs. Europe в Болгарии. Ответ был очевиден, тем более такие предложения поступают не каждый день. По условиям конкурса все делегаты должны были представить видео в пользу защиты животных и подготовить национальный костюм. Загвоздка была в том, что от России выступать было нельзя, только от регионов. Но изначально было предложение взять регион Восточной Европы, и пока мне не одобрили Урал, свое согласие я не давала», — поделилась Анна. По итогу екатеринбурженка вошла в пятерку мировых красавиц. «С учетом политической ситуации в целом и того, какое было количество претендентов на эти места, я была на седьмом небе от счастья и гордости, что именно наш регион, уральский колорит стал лидером на мировом уровне, и в моем лице Россия вошла в топ-5», — добавила девушка. Конкурс Woman of the Universe проходил с 14-го по 20 октября. У Анны Зализняк уже были титулы «Миссис Бизнес Екатеринбург», «Миссис Бизнес Россия 2024» и «Миссис Арамиль». Что известно о признанной миром красавице — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

