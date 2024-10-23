НАТО провело крупнейшие артиллерийские учения у границ РФ

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НАТО провело учения Steadfast Noon
НАТО провело учения Steadfast Noon Фото:

В 2024 году НАТО провело крупнейшие со времен холодной войны военные учения, направленные на сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«В текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», — заявил Белоусов. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которое проходило в Минске.

Министр обороны заметил, что в ответ на действия НАТО Россия и Белоруссия усиливают военное сотрудничество. По его словам, это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности Североатлантического альянса у границ Союзного государства.

14 октября 2024 года на севере Европы начались запланированные год назад учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon (или «Стойкий полдень»). Участие в них приняли 13 стран-членов альянса. 

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, альянс намерен усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией. Будет увеличено количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения.

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В 2024 году НАТО провело крупнейшие со времен холодной войны военные учения, направленные на сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. «В текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», — заявил Белоусов. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которое проходило в Минске. Министр обороны заметил, что в ответ на действия НАТО Россия и Белоруссия усиливают военное сотрудничество. По его словам, это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности Североатлантического альянса у границ Союзного государства. 14 октября 2024 года на севере Европы начались запланированные год назад учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon (или «Стойкий полдень»). Участие в них приняли 13 стран-членов альянса.  По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, альянс намерен усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией. Будет увеличено количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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