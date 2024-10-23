НАТО провело крупнейшие артиллерийские учения у границ РФ

В 2024 году НАТО провело крупнейшие со времен холодной войны военные учения, направленные на сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
«В текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», — заявил Белоусов. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которое проходило в Минске.
Министр обороны заметил, что в ответ на действия НАТО Россия и Белоруссия усиливают военное сотрудничество. По его словам, это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности Североатлантического альянса у границ Союзного государства.
14 октября 2024 года на севере Европы начались запланированные год назад учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon (или «Стойкий полдень»). Участие в них приняли 13 стран-членов альянса.
По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, альянс намерен усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией. Будет увеличено количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения.
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