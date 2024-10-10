В мире Генсек НАТО анонсировал ядерные учения Рютте: с 14 октября начнутся ядерные учения Steadfast Noon 10 октября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + НАТО 14 октября начнет ядерные учения Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Keith James Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале авиационных учений Steadfast Noon, которые направлены на отработку применения ядерного оружия. Учения стартуют 14 октября. «С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», — заявил Рютте. Его слова передает NATO News . Он отметил, что учения направлены на отработку применения военными альянса ядерного оружия. Учения Steadfast Noon представляют собой ежегодные тренировки, которые проводятся для проверки готовности и совместимости вооруженных сил стран-членов НАТО. В них принимают участие десятки ядерных и неядерных государств НАТО. Самолеты имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Отмечается, что НАТО также намерены создать в скором времени дополнительные боевые бригады. Увеличив общее их количество до 131. По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, НАТО предпринимают шаги, создавая условия позволяющие Западу участвовать в гипотетическом конфликте с Россией, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале авиационных учений Steadfast Noon, которые направлены на отработку применения ядерного оружия. Учения стартуют 14 октября. «С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», — заявил Рютте. Его слова передает NATO News. Он отметил, что учения направлены на отработку применения военными альянса ядерного оружия. Учения Steadfast Noon представляют собой ежегодные тренировки, которые проводятся для проверки готовности и совместимости вооруженных сил стран-членов НАТО. В них принимают участие десятки ядерных и неядерных государств НАТО. Самолеты имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Отмечается, что НАТО также намерены создать в скором времени дополнительные боевые бригады. Увеличив общее их количество до 131. По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, НАТО предпринимают шаги, создавая условия позволяющие Западу участвовать в гипотетическом конфликте с Россией, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям