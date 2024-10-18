НАТО продолжит наращивать свое присутствие у границ с Россией

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НАТО наращивает свое присутствие у границ с РФ, альянс увеличит количество систем ПВО и артиллерии, заявил Рютте
НАТО наращивает свое присутствие у границ с РФ, альянс увеличит количество систем ПВО и артиллерии, заявил Рютте Фото:

НАТО планирует усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией, увеличивая количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат [дополнительные] ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — заявил Рютте. Об этом он сообщил по итогам заседания министров обороны стран-членов альянса.

Ранее на севере Европы начались запланированные год назад учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень». Участие в них приняли 13 стран альянса. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, подобные действия НАТО, в условиях российско-украинского конфликта, ведут только к его эскалации

Помимо этого войска альянса зашли на территорию Литвы. Командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс заявил о наличии угрозы для страны со стороны России.

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НАТО планирует усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией, увеличивая количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат [дополнительные] ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — заявил Рютте. Об этом он сообщил по итогам заседания министров обороны стран-членов альянса. Ранее на севере Европы начались запланированные год назад учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень». Участие в них приняли 13 стран альянса. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, подобные действия НАТО, в условиях российско-украинского конфликта, ведут только к его эскалации.  Помимо этого войска альянса зашли на территорию Литвы. Командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс заявил о наличии угрозы для страны со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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