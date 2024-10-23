23 октября 2024

Пермский поселок остался без воды из-за проблем с оборудованием

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Воду жителям доставляют машины из Чусового и Кизела.
Воду жителям доставляют машины из Чусового и Кизела. Фото:

Жители пермского поселка Пашия остались без воды. Администрация столкнулась с проблемами при поиске необходимого оборудования для восстановления водоснабжения. Из-за отсутствия транспорта по подвозу воды в Горнозаводском городском округе, воду доставляют машины из Чусового и Кизела.

«К сожалению, часть электрооборудования — иностранного производства. Приходится искать и подбирать российские аналоги. Не все оборудование имеется в нашей области, поэтому время уходит еще и на доставку. На сборку и обратный монтаж насоса потребуется еще минимум два-три дня», — сообщил глава Горнозаводского городского округа Пермского края Вадим Лумпов на своей странице «ВКонтакте». 

Отсутствие водоснабжения в поселке Пашия связано с заменой насоса на водозаборе. При демонтаже автокран повредил дорожное покрытие, что затруднило подъезд к скважине. Капитальный ремонт резервуаров не позволяет накопить необходимый объем воды в ночное время, в связи с чем организована доставка воды.

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Жители пермского поселка Пашия остались без воды. Администрация столкнулась с проблемами при поиске необходимого оборудования для восстановления водоснабжения. Из-за отсутствия транспорта по подвозу воды в Горнозаводском городском округе, воду доставляют машины из Чусового и Кизела. «К сожалению, часть электрооборудования — иностранного производства. Приходится искать и подбирать российские аналоги. Не все оборудование имеется в нашей области, поэтому время уходит еще и на доставку. На сборку и обратный монтаж насоса потребуется еще минимум два-три дня», — сообщил глава Горнозаводского городского округа Пермского края Вадим Лумпов на своей странице  «ВКонтакте».  Отсутствие водоснабжения в поселке Пашия связано с заменой насоса на водозаборе. При демонтаже автокран повредил дорожное покрытие, что затруднило подъезд к скважине. Капитальный ремонт резервуаров не позволяет накопить необходимый объем воды в ночное время, в связи с чем организована доставка воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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